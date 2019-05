Senadores mexicanos aseguran que no le darían asilo a Nicolás Maduro si lo solicitara

Publicado el Martes, 30 Abril, 2019 - 20:55 (GMT-5)

Senadores de México han rechazado este martes la posibilidad de brindar asilo a Nicolás Maduro en su país, tras los levantamientos que ocurrieron hoy en Venezuela. Instaron al régimen a restituir los derechos humanos de los venezolanos, según puede leerse en el diario local Excélsior.

Aunque México oficialmente es uno de los pocos países de América que no ha manifestado su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, algunos miembros del senado han decidido que Maduro no es bienvenido en México.

“Pues ojalá (Nicolás Maduro) no voltee para acá, no vaya a venir a aleccionar aquí a varios mexicanos en estas malas prácticas, yo diría que no es bienvenido en México”, afirmó la senadora del Partido de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez.

Por otra parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que en Venezuela se ha atentado de modo grave contra los derechos fundamentales.

“Han sido muy graves las violaciones a Derechos Humanos, yo creo que todos las hemos visto, lamentamos que sea así y ojalá que el pueblo venezolano pronto encuentre la paz y la tranquilidad”, dijo.

Otro senador, representante del Partido Movimiento Ciudadano, opinó también sobre el conflicto político en Venezuela y se mostró confiado en una resolución pacífica.

“Y sobre el asilo pues no creo que se llegue a dar, yo más bien creo y confío en que no va a haber sangre, en que va a haber una resolución pacífica, en que los militares se van a aliar a Juan Guaidó”, expresó el político Samuel García.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido hasta el momento en una posición neutral con respecto al movimiento que lidera Guaidó en el país suramericano desde que Maduro ascendiera al país nuevamente en enero, en el contexto de unas elecciones turbias y fraudulentas, según ha explicado el propio presidente de la Asamblea Nacional.

Desde horas tempranas de la mañana, la Operación Libertad de Juan Guaidó fue secundada en Venezuela por un segmento del ejército que se pasó a su lado.

Además, muchas de las fuerzas represivas chavistas no apoyaron la intimidación a los ciudadanos que se suponía que lideraran ante los levantamientos de la oposición este martes.

