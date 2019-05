Vassily Ivanchuk vuelve al Capablanca, Yusnel Bacallao causa baja de la preselección

Publicado el Miércoles, 1 Mayo, 2019 - 12:59 (GMT-5)

El ajedrecista ucraniano Vassily Ivanchuk (2677) regresará al Memorial Internacional Capablanca que se celebrará este mes de mayo en Cuba.

Según publicó el periódico Juventud Rebelde, el líder de los torneos Capablanca, con siete coronas ha confirmado su presencia en el certamen que se efectuará en el Hotel Habana Libre.

Entre las ausencias más llamativas por la parte cubana se aclaró que Yusnel Bacallao no participará en el Capablanca. El primer tablero de Cuba en la última Olimpiada Mundial de Ajedrez no fue considerado tras no participar en el Campeonato Nacional.

Bacallao, quien es el tablero número 1 de Cuba con 2590, debe causar baja de la preselección nacional, según corroboró el comisionado Carlos Rivero.

Entre los ajedrecistas de más alto ELO estarán el indio Adhiban Baskaran (2701), el español David Antón Guijarro (2667), el estadounidense Samuel Sevian (2666) y los cubanos Yuri González (2567) y Carlos Daniel Albornoz (2566).

