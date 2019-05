Canciller de Rusia revela cómo piensan ayudar a Venezuela y niega que Maduro quisiera irse del país

Publicado el Jueves, 2 Mayo, 2019 - 14:54 (GMT-5)

Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, calificó este jueves de "mentira" la afirmación de que Maduro quisiera abandonar el país durante el levantamiento opositor del pasado martes, y añadió que los planes de Rusia acerca de Venezuela son muy "simples".

"Si enumeramos todo lo que dicen los representantes oficiales de la Administración estadounidense sobre Venezuela, se pueden hacer preguntas interminables, y a todas ellas, como regla, la respuesta diplomática será: es mentira", declaró Lavrov en Uzbekistán, según la agencia rusa Interfax.

El jefe de la diplomacia rusa añadió que ambos gobiernos acordaron mantener contactos sobre Venezuela, pero que las posiciones de ambos países son incompatibles.

"Acordamos mantener los contactos, incluyendo el diálogo sobre Venezuela, pero no veo cómo acercar posiciones. Por un lado, las nuestras, basadas en la Carta de la ONU, los principios y normas del derecho internacional; por otro lado, la de Estados Unidos, que designa desde Washington al presidente encargado de otro país", declaró el canciller ruso.

Al dar su punto de vista sobre la conversación telefónica con Pompeo, dijo que cree que el secretario norteamericano lo llamó "para después decir públicamente que me había llamado y me había dicho que no me entrometiese", afirmó. "Bueno, eso hizo", concluyó.

El ministro afirmó que la posición de Rusia respecto a los planes de Estados Unidos contra Venezuela "será muy simple".

"Vamos a movilizar a un grupo de Estados que al igual que nosotros respetan la Carta de la ONU y se oponen a este tipo de acciones", concluyó.

Lavrov indicó que no se puede tergiversar la defensa de las normas y principios básicos del derecho internacional tal y como están inscritos en la Carta de la ONU.

