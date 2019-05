Nicolás Maduro: "Vamos a cortarle la cabeza a quien haya que cortársela"

Publicado el Viernes, 3 Mayo, 2019 - 11:23 (GMT-5)

Nicolás Maduro arremetió contra los trabajadores públicos de Venezuela durante un acto en Caracas.

"Le vamos a cortar la cabeza a quien haya que cortársela, para que aprendan a respetar a nuestro pueblo", aseguró desde el complejo militar de Fuerte Tiuna.

"El Gobierno tiene que ser del pueblo, para el pueblo. No me siento superior a ustedes, tengo que servir de verdad, es mi preocupación (...) Me importa la felicidad de ustedes", añadió.

El dirigente chavista dijo que había funcionarios que no querían ayudar al pueblo y los acusó de hacerse los "sordos" y "desilusionar" a los venezolanos.

"Hay mucha sordera en muchos funcionarios públicos que no quieren escuchar al pueblo. Hay mucha sordera. Hay mucho compañero bueno, hay que reconocerlo, tenemos muy buenos. Pero también tenemos un funcionario que se hace el loco", afirmó.

Estas declaraciones las realizó en medio de la fuerte crisis económica y política que sufre el país petrolero.

Maduro se reunió el jueves con altos mandos militares -un acto que fue transmitido por la televisión oficial-, dos días después de que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, intentara con una demostración de fuerza convencer a los uniformados de que colaboren para derrocar al régimen chavista.

