Guaidó a su hija por el cumpleaños: “Desde que llegaste solo me has enseñado de la vida”

Este sábado el presidente interino de Venezuela y titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, publicó en Instagram una carta por el cumpleaños número dos de su pequeña hija, Miranda Eugenia.

La nota había sido redactada por el líder de la oposición venezolana, originalmente, para conmemorar el primer aniversario de vida de Miranda. Sin embargo, Guaidó vuelve a tomar la dedicatoria e inicia, esta vez, con la frase “estamos más cerquita”.

“Desde que llegaste solo me has enseñado de la vida: el amor verdadero que habla de la entrega y desprendimiento, una dimensión de la mujer que no había explorado, la ternura y la calidez de un ser humano en su esencia más pura”, expresó el mandatario. “Me has recordado el valor de las pequeñas cosas”.

En la carta Guaidó le dice a su hija que llegó en “un momento difícil”, no por ella, sino por la dura crisis política y económica que se vive en Venezuela. Le explica, incluso, que hacer un pastel para su cumpleaños en medio de este contexto se convierte en una “travesía, un reto digno de admiración”.

“No te puedo ocultar que llegaste en un momento difícil, no por ti, tu solo nos has dado luz, difícil por el momento que vive Venezuela, tu país, la tierra de tus bisabuelos y ancestros, se debate su propia existencia como República, en que el venezolano no puede convivir con el estado, por que este lo persigue y le secuestra sus derecho”.

“Te he imagino de mil maneras: astronauta, deportista, artista, músico, pero no es más que cosas que a mi me gustaría haber hecho, a ti te tocará tomar tus propias decisiones para que cumplas uno de los objetivos más importantes en la vida: ser feliz”, añade.

A la par, señala que uno de los regalos más importantes que le puede dar es la “empatía, ponerse en el lugar del otro, tarea en ocasiones difícil, pero necesaria en una sociedad hoy cada vez más conectada”.

“Nunca pases por alto toda pequeña consideración que puedas hacer, en todo amar y servir, seguramente me escucharas decir varias veces”, le aconseja.“En ese entorno nos encontramos hija, luchando por ser felices y que puedas serlo en la tierra que te vio nacer, la que vio nacer a hombres y mujeres que le han dado tanto a la humanidad”.

Por último, Guaidó concluye la nota revelando haberla escrito como inspiración, en busca de “renovar las fuerzas a diario de una lucha que ha tenido sacrificios”.

“De antemano hija te pido disculpas por los que aún faltan, para que definitivamente puedas junto a todo tu entorno ser enormemente feliz en la Venezuela”, subraya. “Espero que para cuando leas esto, sea un cuento difícil de explicar”.

El pasado 30 de abril el titular del Parlamento anunció el cese definitivo de la “usurpación”, en clara referencia al Gobierno de Nicolás Maduro y convocó a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a sumarse a la fase final de la Operación Libertad.

Desde la base militar "La Carlota", Guaidó aseguró que este proceso de liberación era “para el futuro de nuestros hijos”.





