Iniciativa privada en Islas Caimán recauda 7.000 dólares de ayuda para damnificados por el tornado de La Habana

Casi 7.000 dólares recaudados por una iniciativa privada en Islas Caimán se han enviado a sobrevivientes del tornado que golpeó a varios barrios de La Habana en enero pasado, reportó la cadena local Cayman 27.

A más de tres meses del desastre causado por el fenómeno meteorológico, “muchos todavía están recogiendo los pedazos de sus vidas”, reseñó el canal caimanés, que recordó que el tornado dejó siete fallecidos y arrasó miles de viviendas e hizo resentirse las infraestructuras de la capital cubana.

El organizador de la iniciativa ha sido César Cruz, junto a la organización caritativa Help Us Help Them Stay Strong Cuba, que en febrero organizó una venta doméstica de ropa, zapatos, muebles y equipos eléctricos, con el objetivo de ayudar a 11 familias damnificadas.

En una afirmación cuando menos cuestionable, sin embargo, Cruz señala que “para algunas personas, [el tornado] fue una bendición, porque sus casas se vinieron abajo y ahora tienen una nueva. […] La gente está reconstruyendo su vida”.

Además de la venta de artículos, la ONG también solicitó donaciones en efectivo, que fueron desde unos pocos centavos hasta billetes de 100 dólares, con el objetivo prioritario de ayudar a madres solteras, ancianos que vivían solos y enfermos mentales, residentes en las áreas afectadas.

Tras el paso del fenómeno atmosférico, Cuba ha recibido progresivamente cooperación de diversas organizaciones, países y organismos internacionales como Naciones Unidas, que donó casi 3.000 colchones para los damnificados.

La organización ACT Alliance, que agrupa a más de 151 iglesias, anunció en febrero que destinará una ayuda valorada en 80 mil dólares en artículos como agua potable e infraestructura sanitaria.

Asimismo, aliados de la Isla como Venezuela y Bolivia colaboraron. El primero envió 100 toneladas de ayuda, que incluyen equipos para realizar movimientos de tierra y de escombros, montacargas, camiones, tuberías, cables eléctricos, puertas y ventanas; mientras, el segundo mandó un cargamento de 1.000 colchones y 5.000 planchas para techos de calamina.

