Cubanos en Tapachula denuncian que el gobierno de México no les da el salvoconducto

Publicado el Martes, 7 Mayo, 2019 - 07:57 (GMT-5)

Más de 1.300 cubanos están inscritos en la oficina migratoria de Tapachula en Chiapas, México, que abrió sus puertas este lunes. Sin embargo, muchos de ellos denunciaron a su salida que el gobierno los obliga a pedir asilo en ese país y no les está dando el salvoconducto para seguir su camino hacia Estados Unidos.

"Nos piden una documentación, por supuesto, con la que no contamos", dice un migrante cubano identificado como Yosvany a la cadena local Televisa.

Después de esperar desde el pasado domingo en esta instalación migratoria, México obliga a los cubanos a solicitar asilo para otorgarles solo una tarjeta humanitaria, informó el reportaje de la cadena local.

Según este cubano las autoridades migratorias le han dicho que "el salvoconducto nunca ha existido", algo que él asegura "es incierto". "¿Cuántos cubanos, cuántos centroamericanos estuvieron con salvoconductos en México?", añade en este sentido.

El periodista mexicano Darinel Zacarías, quien estuvo presente en Tapachula este lunes, escribió en su perfil de Twitter: "¡No existe el salvoconducto! Van a frenar el caminar de los caribeños. Hay intereses diplomáticos y políticos de por medio. Hoy, los caribeños se llevaron otra decepción más".

Al respecto, Yosvany detalló a Televisa el resultado de su entrevista con las autoridades mexicanas: "Primero hay que solicitar asilo en México, y yo les pregunto: si yo no estoy interesado, me quiero ir a los Estados Unidos donde está mi familia y mis amistades. Dice 'pero bueno primero tienes que legalizarte en México'. Pero yo no me quiero legalizar pidiendo asilo, si pido asilo acá, luego no puedo llegar a EE.UU.".

Este cubano afirma que para poder llegar a esa ciudad tuvo que vender todo lo que tenía en la Isla.

Desde el pasado 20 de marzo, esta oficina migratoria fue cerrada después de un incidente violento provocado por un grupo de cubanos, desesperados ante la demora para obtener el papel que les permite transitar por México sin temor a ser deportados a Cuba, como ha sucedido en las últimas semanas.

"No nos fue cómo nos esperábamos, necesitamos un documento para poder avanzar hacia la frontera con los Estados Unidos", señala Alejandro, un joven que era médico en Cuba y quien ante la lentitud de los trámites de reunificación con su padre en EE.UU. decidió hacer la ruta centroamericana junto a su esposa.

"Somos médicos los dos, yo tengo mis padres allá, ellos pusieron la reclamación, pero diez años porque son residentes", puntualiza Alejandro.

Ante la versión de las autoridades migratorias, un defensor de migrantes, Luis García Villagrán, enseñó un oficio de salida, conocido como salvoconducto, que "está vigente, fue emitido el pasado 2 de mayo a un cubano que estuvo detenido en la Estación Migratoria Siglo XXI", aseguró.

"Lo único que puede interponer este documento es que se tenga antecedentes penales", explicó García.

Los cubanos ya habían denunciado que abogados de la zona pedían hasta 700 dólares por los salvoconductos, algunos de ellos falsos como alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México.

Mientras el salvoconducto es negado a los ciudadanos de Cuba, las autoridades mexicanas sí dan este documento a los migrantes extracontinentales, la mayoría de ellos de África o de países tan remotos como Afganistán, informó el citado medio.

