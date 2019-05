Médico cubano en Kenia dice que "necesita seguridad" y teme correr la misma suerte que sus colegas secuestrados

Publicado el Viernes, 10 Mayo, 2019 - 17:40 (GMT-5)

El doctor cubano Rogers González, quien trabaja en el Hospital de Referencia de Lodwar, en Turkana, Kenia, dijo que necesita seguridad para continuar sirviendo a los residentes del lugar.

González dijo además que teme correr la misma suerte que sus colegas cubanos secuestrados el pasado mes presuntamente por el grupo yihdista somalí Al Shabab.

"Tras el secuestro de mis colegas en la ciudad de Mandera, he minimizado mis movimientos en la ciudad de Lodwar por mi seguridad, ya que solo me mudo de casa al hospital. Es difícil, pero estoy tratando de ser cauteloso porque no sabes qué podría suceder ", dijo al medio Star.

El médico cubano ha instado a los gobiernos del condado y nacional a garantizar la protección de los médicos.

Dijo además que el gobierno ha brindado seguridad en su lugar de trabajo, pero no en el lugar donde vive.

Por su parte, la ejecutiva de Turkana Health, Jane Ajele, dijo al citado medio que hicieron arreglos con la oficina del comisionado del condado para garantizar que González tenga suficiente seguridad tanto en el trabajo como en su residencia.

Los médicos Assel Herrera y Landy Rodríguez fueron secuestrados cuando se dirigían a su trabajo en el Hospital de Mandera en un vehículo.

Recientemente, los servicios de Inteligencia de Kenia atribuyeron el secuestro a los enfrentamientos que está manteniendo el grupo terrorista Al Shabab, vinculado con Al Qaeda, con fuerzas de la Misión de la Unión Africana en Somalia y las tropas estadounidense.

Luego de días que el gobierno keniano no se pronunciara sobre el suceso, aseguraron este sábado a Cuba la "intensidad" de sus gestiones para regresar a los médicos.

