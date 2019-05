Ulises Toirac: "Tengo una vergüenza enorme, mi abrazo a la comunidad LGTB cubana"

Publicado el Lunes, 13 Mayo, 2019 - 12:03 (GMT-5)

El humorista cubano Ulises Toirac lamentó la violencia policial y los arrestos que se produjeron el pasado sábado 11 de mayo durante la marcha organizada de manera independiente en Cuba por la comunidad LGBTI+.

El artista compartió el domingo un post en su perfil de Facebook en el que confesó sentir una "vergüenza enorme" por lo ocurrido en La Habana.

"No los reprimí, ni les lancé una ofensa... ni tan siquiera una mirada pícara y burlona. No lo hice porque solo tengo amor para quien vive su vida de la forma que mejor entienda mientras no haya dobleces", escribió en su mensaje.

"No hice nada de eso y tengo una vergüenza enorme. Mi abrazo a la comunidad LGTB cubana y mi solidaridad", añadió.

En las últimas horas la artista cubana Haydée Milanés también se sumó a las críticas por los actos represivos e instó a las autoridades cubanas a presentar pruebas que demuestren que la marcha fue financiada por agentes externos.

"Si esta marcha fue pagada por alguien, o tenía algún fin que no fuera defender un espacio de la comunidad LGTB, de inclusión de amor, de respeto; presenten las pruebas y muéstrenlas ya!! Por favor, respeten a la comunidad LGTB, respeten a los cubanos!!!", dijo en la citada red social dos días después de los sucesos.

Estas palabras llegaron después de que la propia directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) señaló que la marcha era un "show convocado desde Miami y Matanzas, respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos y cubierto por la prensa extranjera".

Incluso el trovador cubano cercano al oficialismo, Vicente Feliú, criticó la dureza que puso en marcha el gobierno de la Isla.

"La represión absurda, vergonzante, peligrosamente evocativa, de la marcha gay de esta tarde es definitivamente indefendible", afirmó el cantautor.

En este sentido lamentó que los hechos ocurridos ponían de manifiesto "tendencias retrógradas" en los mandatarios del país. "Para mí está claro que subsisten tendencias muy negativas y retrógradas dentro de algunos decisores con mucho poder", agregó.

Por su parte Silvio Rodríguez se limitó a suscribir las palabras de Feliú. "Y con los ojos bien abiertos suscribo cada palabra de lo dicho por Vicente en su Facebook", indicó.

"¿Estas son las fotos que la Revolución Cubana desea que recorran las redes sociales?"

El actor cubano Luis Alberto García Novoa también censuró lo ocurrido y defendió los derechos como seres humanos y como patriotas de los homosexuales, bisexuales, transgéneros… y de "todas las otras denominaciones habidas y por descubrir".

"¿Estas son las fotos que la Revolución Cubana desea que recorran las redes sociales? ¿De veras?" cuestionó.

Las escenas de violencia y represión que protagonizaron los agentes, algunos de ellos vestidos de paisanos, se llevaron a cabo, sin embargo, en un ambiente pacífico. En las últimas horas incluso salió a la luz un vídeo de un militar cubano pidiendo detener la marcha independiente en La Habana.

La conga anual en contra de la homofobia y la transfobia que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) había sido cancelada por el Gobierno cubano, bajo la excusa de que las "nuevas tensiones en el contexto internacional y regional afectaban de manera directa e indirecta a nuestro país".

