La cantante africana Angélique Kidjo lanza disco en honor a Celia Cruz

La prestigiosa cantante africana Angélique Kidjo, una de las figuras más influyentes de ese continente, acaba de lanzar un disco en honor a la guarachera de Cuba, la gran Celia Cruz.

El álbum reúne diez de los más populares temas que la cantante cubana grabó durante las décadas de los 50 y 60, entre ellas Quimbara, Bemba colorá y La vida es un carnaval.

"Yo estaba en París y un amigo periodista me llamó y me dijo que Celia Cruz iba a estar en la radio, y que yo que siempre hablaba de ella tenía que ir a conocerla. Así que fui y lo primero que me dijo fue: 'Mi hermana africana'", contó en entrevista para La W, sorprendida de que Celia supiera de ella.

La artista dijo que la primera vez que vio actuar a Celia Cruz era una adolescente, y una de las cosas que más la sorprendió de ella fue "su determinación de tomar su propia vida en sus manos y ser libre" y fue su referente para darse cuenta de que las mujeres "debemos creer en nuestra propia fuerza".

Angélique, nacida en Benín, tuvo que huir a Europa cuando tenía 20 años debido a los conflictos en ese país. Actualmente vive en Nueva York y está casada con el cantante y productor Jean Hebrail.

"Una cosa que me encanta de Celia es que nunca se alejó de sus raíces africanas, le cantaba a los orishas, y yo quiero llevarla de vuelta a África y mantenerla viva", explicó la cantante acerca de la idea de hacer este álbum.

