Prohíben salir de Cuba a la periodista Luz Escobar

Publicado el Miércoles, 22 Mayo, 2019 - 20:35 (GMT-5)

Las autoridades cubanas prohibieron la salida del país a la periodista Luz Escobar, reportera del diario independiente 14ymedio, que esta noche se dirigía a la ciudad de Miami.

"Con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano en la taquilla de inmigración la oficial me dice que pase a una oficina. El oficial al mando me informa: no puede viajar porque tiene una prohibición de salida", denunció Luz en su perfil de Facebook.

Todo indica que Escobar ha sido incluida en la lista de personas "restringidas" por las autoridades de la Isla para salir del país.

No ad for you

La noticia llega poco después de que la joven fuera detenida a inicios de este mes cuando entrevistaba a vecinos de un albergue para damnificados en Santiago de las Vegas, en La Habana.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram