Antes y después: El notable cambio físico de Karol G en los últimos cinco años

Karol G es una de las estrellas de la música que más ha revolucionado el género urbano en los últimos años. Mi Cama, Culpables y Pineapple son algunos de los temas que la han alzado a lo más alto y han conseguido que su nombre se haya convertido en sinónimo de éxito.

Más allá de su voz y talento innato, su exótica belleza ha embelesado a medio mundo, entre ellos a su novio el puertorriqueño Anuel AA con quien comparte una relación desde hace meses.

Pero para los que no conozcan la historia de esta promesa de la música que acaba de lanzar su segundo álbum, Karol siempre ha trabajado duro para llegar a donde está y su evolución profesional ha sido muy notable, al igual que la física.

Y es que la artista también conocida como 'bebesita' no siempre ha tenido las explosivas curvas que luce en la actualidad en galas, videoclips y redes sociales.

De hecho, la colombiana ha vivido un gran cambio en el último lustro. ¡Miren!

Aunque algunos detractores de la artista han señalado que ha subido de peso, ella está orgullosa de su cuerpazo y no tiene ningún problema en lucirlo ante sus fieles admiradores que adoran ver su silueta en todas sus formas.

Además, en alguna ocasión la intérprete de Secreto ha hecho referencia a que siempre quiso tener curvas.

"Mi cuerpo es un cuerpo muy latino, así que me encantan las curvas. Por mucho tiempo fui muy flaca. Hace poco subí mucho de peso por un problema de insulina y al bajar aproveché para conservar las curvas que siempre quise. Digamos que mantenerla no es tan difícil, lo difícil es no salirse de proporciones", dijo.

Hace cinco años, cuando no era la superestrella que es hoy en día, su figura era más atlética y en sus redes sociales compartía algunos momentos de sus sesiones de entrenamiento.

Para mantenerla reveló que no mantiene una dieta "extrema", sólo diferente. "Hace poco descubrí que tenía problemas de insulina en el cuerpo y con la ayuda de un endocrinólogo me di cuenta que en realidad tenía que tener más cuidado con los alimentos que la mayoría de personas considera saludables", confesó.

Consciente de su evolución física dijo: "Mi cuerpo ha evolucionado ante la vista de todo el mundo, he tenido que soportar que me digan flaca, gorda, así que ya he aprendido a vivir tranquila, no me sometería al dolor de una cirugía a menos que sea por mi salud".

Definitivamente, Karol G se encuentra en un gran momento a nivel personal y profesional y sus fanáticos aprovechan cada fotografía que comparte para llenarla de halagos y cumplidos.

¿Qué te parece el cambio de Karol G?

