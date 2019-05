El "escachalatas" cubano se inscribe en los Récords Guinness

Publicado el Viernes, 24 Mayo, 2019 - 10:02 (GMT-5)

El cubano Christian Manuel Castellano Rangel se ha inscrito en los Récords Guinness con el fin de ser acreditado como la persona que consigue aplastar un mayor número de latas con sus escápulas en un minuto.

En una demostración pública ocurrida en el hotel Don Florencio, en Yayabo (Sancti Spíritus), Christian consiguió aplastar 20 latas con sus escápulas en menos de un minuto, exactamente en 59.46 segundos.

Esa demostración podrá servir como primer paso para que un equipo de expertos revise la evidencia y considere si es merecedor de recibir el certificado de Récord Oficial Guinness World Records.

“Está fuera de liga”, “La fuerza que tiene es abismal”, “Parece de goma”, habrían sido algunas de las expresiones de los asistentes ante la presentación en Yayabo, según precisa Juventud Rebelde.

Christian Manuel Castellano Rangel escacha algunas latas todos los días y a ello se suma una rutina de ejercicios, que incluyen correr y hacer planchas y abdominales.

De niño quiso ser ciclista o practicar atletismo, pero asegura que nunca le llegó la oportunidad.

“Cuando estaba en octavo grado mis amigos me dijeron que por qué no probaba escachar las latas al ver ellos cómo sacaba mis escápulas, y lo hice. Al principio me dolía mucho porque me hacía heridas. Pero ya hoy no siento nada”, ha declarado al citado medio sobre los orígenes de su afición.

Desde hace más de un año, Christian Manuel practica también el contorsionismo, que es a lo que pretende dedicarse profesionalmente.

Es capaz de colocar los hombros, las rodillas, los dedos de las manos y los pies en posiciones aparentemente imposibles.

Con 1.91 metros de estatura, Castellano Rangel comparte el tiempo que dedica a sus entrenamientos con su trabajo como cuentapropista y sus estudios en la Facultad Obrera Campesina.

