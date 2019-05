Servicio de tarjetas magnéticas en Cuba estará sin funcionar durante la madrugada del domingo

Publicado el Jueves, 30 Mayo, 2019 - 18:36 (GMT-5)

En horas de la madrugada del 2 de junio se suspenderá temporalmente el sistema de servicios de tarjetas magnéticas RED a nivel nacional, informó el diario oficialista Trabajadores.

Durante una reciente conferencia de prensa, Jorge Sánchez Denis y Alberto Quiñones, directivos del Banco Central de Cuba, notificaron que, entre 12:00 a.m y 5:00 a.m, no se podrá hacer uso de las tarjetas vinculadas a 936 cajeros automáticos existentes a lo largo de la Isla.

La razón citada ha sido la realización de “trabajos para mejorar el respaldo eléctrico en la sede de la institución Servicios de Pago Red S.A. (REDSA)”.

Las reparaciones -según detallaron-, a cargo de la Unión Eléctrica de Cuba y la empresa COPEXTEL, introducirán “un segundo grupo electrógeno para ampliar el sistema eléctrico del centro y posibilitar el mejoramiento de la infraestructura del lugar”.

Estos “trabajos” traerán afectaciones temporales a las tarjetas magnéticas emitidas por los bancos de Crédito y Comercio, Popular de Ahorro, Metropolitano e Internacional de Comercio, con las cuales no se podrá realizar ningún tipo de transacción. Se ha notificado que la red de cajeros, también, estará sin funcionar.

Sin embargo, aquellas tarjetas vinculadas a Fincimex -u otras instituciones internacionales-, no presentarán problemas durante el período de tiempo enmarcado.

