Sale a la luz el vídeo de la pelea de Neymar con la mujer que lo acusa de violación

Publicado el Jueves, 6 Junio, 2019 - 07:36 (GMT-5)

En las últimas horas el canal Record TV difundió el vídeo de la pelea de Neymar con Najila Trindade Mendes de Souza, la mujer que lo acusa de violación.

En el breve clip se puede ver cómo esta mujer le propina varios golpes al futbolista del PSG, que intenta defenderse levantando las piernas.

En las imágenes se puede ver cómo ambos llegan y se tumban en la cama de la habitación de un hotel. Segundos más tarde Najila se levanta y empieza a golpear al jugador brasileño. Posteriormente ambos desaparecen del plano.

El padre de Neymar confirmó al citado medio la veracidad del vídeo y aseguró que lo ocurrido es una trampa de la mujer.

"Creo que no tengo que defender a mi hijo en nada. Las imágenes hablan por sí solas y queda claro que ese es un vídeo que está forzado. Solo prueba que Neymar fue agredido. Ella provoca una agresión para que él responda, pero él se da cuenta de que todo lo que está sucediendo es un montaje", afirmó.

Por su parte, la modelo mantuvo durante una entrevista en el canal SBT que fue "víctima de una violación y una agresión".

"Él me volteó, cometió el acto, y yo le pedí que se detenga, mientras él cometía el acto, él seguía golpeando mi culo violentamente, luego yo me di vuelta, todo fue muy rápido, en cuestión de segundos, no me comunicaba mucho, él sólo actuó", detalló.

