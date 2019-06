SNET pide una licencia especial al Gobierno de Cuba y sus usuarios recogen firmas

Publicado el Jueves, 6 Junio, 2019 - 08:00 (GMT-5)

Como muchos temían el uso de la SNET (Street Network) en La Habana y otras zonas de Cuba se limitará con las nuevas resoluciones del Ministerio de Comunicaciones (Mincom).

Los administradores de esta red inalámbrica privada emitieron un comunicado este sábado donde solicitan al Gobierno de Cuba una licencia especial para seguir operando en el país. Así mismo, sus usuarios han iniciado una campaña en redes sociales de recogida de firmas para que no desarticulen la infraestructura y limiten su potencial como adelantaron especialistas a CiberCuba.

"Proponemos a las autoridades pertinentes, se valore crear una licencia especial que sirva como traje a la medida para SNET, que le posibilite conectarse a la red nacional, acceder a los servicios ofrecidos por ETECSA, y permita que esta red siga operando para beneficio de sus miembros", dice esta nota publicada en Facebook del Equipo de Administración de SNET.

No ad for you

La propuesta se hizo después de leerse "con atención" las resoluciones 98 y 99 publicadas en la Gaceta Oficial de Cuba. Estas permiten las redes privadas y Wi-Fi con acceso a Internet, además de la importación de 'nanos', receptores de internet mediante una señal inalámbrica (WiFi) a partir del 29 de julio.

Desde SNET proponen dialogar con el Mincom sobre "una relación ganar – ganar" para enriquecer la red nacional y que no se destruya "completamente la infraestructura".

Al menos en La Habana esta red abarca casi todo su territorio a través de distintas redes privadas, como se puede ver en una imagen compartida en Twitter por Adalberto Orta Pozo.

Extensión de SNET en La Habana, Cuba. Fuente: Twitter / @anubis_linux

Sin embargo, las medidas del Mincom restringuen el alcance de las redes privadas a unos 200 o 300 metros del emisor y no deja claro la legalización de redes metropolitanas como es el caso de SNET, que según la legislación sería una red territorial.

En el comunicado, SNET puntualiza todas estas limitaciones a las redes privadas:

Límites máximos para las redes gestionadas por personas naturales entre 100mW y 200mW de p.i.r.e. (potencia isótropa radiada equivalente, que es la suma equivalente de la potencia de salida del equipo y la ganancia de la antena). Por tanto, no se pueden incorporar otras antenas "sin irradiar potencia de manera desproporcionada". La estructura actual de SNET utiliza (24-27 dbm). (Art. 37, Res. 98/2019)

"La no posibilidad de enlaces directos (transversales) entre dos redes sin la mediación de ETECSA (Art. 29, Res. 99/2019)".

"Los enlaces punto a punto solo aparecen contemplados para personas jurídicas. (Art. 37, Res. 98/2019)"

La regulación no contempla la posibilidad de crear una red MESH (red mallada utilizada para utilizar un único router en una comunidad con varios repetidores). Aun siendo esto perjudicial para SNET y similares (más latencia, menos estabilidad, etc.), sería una vía para reducir costes en un intento por cumplir hasta cierto punto la regulación.

Muchas personas viven a más de 3 o 4 manzanas de un parque wifi, o sea no pueden desde su manzana conectarse a la más cercana al parque a partir de lo regulado para recibir el servicio, mucho menos directamente al parque y disfrutar del servicio de ETECSA desde sus hogares. Requeriría un despliegue de equipamiento wifi por parte de ETECSA de al menos uno por cada 3-4 manzanas, o en una localidad tener múltiples puntos con equipos wifi potentes que brinden la conexión.

Servicios altamente consumidos que requieren baja latencia (uno de los principios fundamentales de SNET) como videojuegos, streaming, que constituyen hoy una vía de recreación, se verían notablemente afectados, aumentando la latencia a más de 80ms.

La regulación obliga a la comunidad de SNET y similares a incurrir en costos adicionales por adquisición y mantenimiento de una mayor cantidad de equipos, con el objetivo de poder unir algunas manzanas en una localidad.

Ante este panorama casi de desaparición, SNET busca "perfeccionar las regulaciones para mayor bienestar de la sociedad" y sus usuarios impulsan en redes sociales una recogida de firma para que el Mincom no acabe con esta red creada por los propios cubanos.

Una de ellas fue anunciada en un grupo de Facebook, donde Frank Garcés Terrero propuso contravenir una de los estatus de SNET que es el anonimato y mostrar públicamente "qué somos, qué representamos en la sociedad y qué le aportamos es imprescindible" con los hastag #FuerzaSNET, #SomosSNET y #YosoySNET.

Captura de pantalla de Facebook.

Garcés aclara que son necesarias más de 10.000 firmas de personas mayores de 16 años, residentes en Cuba y sin antecedentes penales para poder presentarlas ante el Gobierno.

"Debemos mostrar cómo nos afectan estos decretos del Mincom; y solo si están de acuerdo, que firmen", agregó.

En Change.org piden directamente que se autorice por parte del Mincom la existencia de Redes como SNET en CUBA. Más de 1.000 personas habían firmado hasta el momento de redactar esta nota.

"En la capital de Cuba coinciden más de 20 mil personas en esa horda digital que aún sobrevive en una nebulosa legal, bajo la mirada de soslayo de las instituciones y con lentas conexiones como las de cualquier rincón de la ciudad", apunta esta petición.

Captura de pantalla de Facebook

Esta red privada, cuyos inicios se remontan a 2001, se definió en 2016 como "un proyecto independiente sin fines de lucro, que utiliza las tecnologías de última generación disponibles, para crear redes inalámbricas y cableadas que interconecten a personas, familias y comunidades en toda La Habana y cercanías", apunta el comunicado también disponible en Dropbox.

Precisamente que la SNET se centre solo en La Habana es uno de los reclamos de los cubanos en redes sociales, cuando en otras provincias también hay similares.

En el grupo público en Facebook, usuarios de redes en Holguín, Camagüey y otras provincias escribieron su interés en la recogida de firmas: "Soy de Camagüey y por lo menos mi red CG.net no estamos de acuerdo con lo impuesto por ETECSA tienen todo el apoyo de la red de Camagüey", dijo Alexander Rodríguez.

Así mismo, otros usuarios han expresado su preocupación con la nueva legislación y la posible desaparición de SNET.

"Si SNET es destruida, no van a tener la oportunidad de demostrarle a este país cuanto en realidad podemos aportar", escribió Alejandro Benavides García.

"SNET es mi vida desde que llego a la casa hasta que me voy de ella, SNET son mis amigos, son mis risas, mis debates, el lugar donde realmente me he dado cuenta de lo que realmente me gusta... Ayudemos a SNET", escribió Ernesto Hernández Bravo con el hastag #YosoySNET.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram