Karol G y Anuel AA anuncian nueva colaboración musical y sus seguidores enfurecen

Publicado el Viernes, 7 Junio, 2019 - 12:59 (GMT-5)

Después de Culpables, Secreto y Dices que te vas, Karol G y Anuel AA van a volver a repetir la fórmula que les ha llevado a ser la pareja más exitosa del género urbano y van a sacar un nuevo tema juntos.

Tú no amas es el próximo proyecto que tienen en común los 'bebesitos' y que según sus temas predecesores promete ser todo un hit.

Para este canción van a contar con la voz del puertorriqueño Arcángel, con quien Anuel ha trabajado hace poco en el trap Ven y hazlo tú.

No ad for you

Y lo mejor: ya tiene fecha de estreno, el próximo 19 de junio, por lo que los fanáticos de estos tres exponentes del reguetón no tendrán que esperar mucho para escucharlo.

Pero aunque esto debería de ser motivo de alegría para los seguidores de los 'tortolitos', parece que una gran parte de los admiradores no está muy feliz con una nueva colaboración de Karol G y Anuel AA. Así lo han manifestado junto al anuncio en Instagram.

"Pero ella que grabe sola, para ver si pega algo y gusta", "¿Por qué no grabas canciones con otras mujeres del género?", "Igual no es necesaria sacar puras canciones con ella", "Me aburren tus colaboración con Karol G" o "¿Ahora son un dúo?", "Pero, ¿por qué con Karol?" o "Trabaja con otras mujeres", son algunas de las críticas que han recibido y es que según sus mensajes los followers del puertorriqueño están ansiosos por escuchar más música en solitario de su ídolo y no tantos junto a su novia.

Por su parte, parece que los dos jóvenes no sólo han encontrado en el otro el amor de su vida y un apoyo para su día a día, también el compañero de trabajo perfecto. Prueba de ello es la complicidad y química que transmiten en sus canciones, conciertos y los proyectos que tienen por delante.

¿Y tú? ¿Qué opinas?

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram