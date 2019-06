Alexis Valdés causa revuelo en Instagram al revelar que el Gobierno cubano le quitó una casa

Publicado el Viernes, 7 Junio, 2019 - 18:23 (GMT-5)

El actor y humorista Alexis Valdés ha causado revuelo en su cuenta de Instagram al revelar en una publicación que el Gobierno cubano le quitó una casa.

El también director quiso compartir con sus seguidores la nostalgia que siente por los jugos que se hacían con los mangos de la mata de su casa en Cuba, y el paréntesis con el que señaló que "se la quitaron" se llevó la atención de muchos.

"Hay algo mejor en el mundo que un jugo de mango??? En mi casa de Cuba (la que me quitaron) había una mata de mangos que era objeto de culto familiar. Te pueden quitar todo...pero no los recuerdos...ni la esperanza...ni las ganas de reír!", escribió.

No ad for you

Aunque ya algunos conocían esa información, para otros fue completamente nueva y para otros motivo de disgusto.

"Cómo es eso Alexis. ..que te la quitaron?", "A mí me quitaron él módulo de ollas de cocinar que vendieron por casa, ya ni eran rojos el jarro, la olla y el sartén, más la olla reina, aquí nadie de otro país me lo cree", "¿Y por qué te quitaron tu casa?", "Qué pena lo que viven tú, y tantos otros cubanos. Sobre todo cuando hay gente que se adueña de los lugares, toma un lugar de superioridad ante los demás y lo usa para oprimirlos como si no valieran nada", "Todavía tienes muchas casas en Cuba..con las puertas abiertas para ti. De eso puedes estar..."Seguro que Yes", escribieron algunos seguidores.

Otros seguidores se hicieron eco de la nostalgia por el mango de la isla: "créame que no saben igual", "los mangos de aquí no saben igual y en Europa están en candela!!", "No hay nada como un jugo de mango cubano", "Si digo otra cosa miento, hay sabores de frutas de Cuba que me gustan más que en cualquier otro lugar".

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram