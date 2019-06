La Catedral de Notre Dame de París pudo haberse incendiado por "un cigarrillo mal apagado o un cortocircuito"

Publicado el Miércoles, 26 Junio, 2019 - 18:16 (GMT-5)

Luego de dos meses del incendio de la Catedral de Notre Dame de París, el alcalde de esa ciudad dijo que no se encontró ninguna señal de que la catástrofe se haya hecho de forma deliberada, sino que más bien pudo ser consecuencia de un cigarrillo mal apagado o un cortocircuito.

“Si bien ciertas fallas, que pueden explicar la magnitud del incendio, han sido reveladas, las investigaciones realizadas hasta la fecha no han podido determinar las causas del incendio”, dijo el fiscal de París, Remy Heitz, en un comunicado.

Agregó que no podía descartar la posibilidad de negligencia, pero no creía que fuera causada por una acción criminal, ya que no existe "ningún elemento" que permita acreditar esta hipótesis.

Según el informe, los investigadores de la brigada criminal de la policía judicial de París hicieron un centenar de interrogatorios a testigos -obreros, guardias de seguridad y responsables de la diócesis o de las empresas implicadas en las obras de restauración-, e hicieron "numerosas constataciones".

En lo adelante, la investigación estará a cargó de tres jueces de instrucción, con más competencias, para que se lleven a cabo "investigaciones más profundas", tras la búsqueda de la causa definitiva del incendio.

A la semana del incendio, el semanario Le Canard Enchaîné aseguró que los investigadores habían encontrado unas siete colillas cerca de los restos del andamiaje que había sido instalado para las obras de rehabilitación de la catedral.

También se habían encontrado anteriormente problemas con los cables de electricidad del lugar.

El pasado 15 de abril, el mundo se sorprendió con la noticia del incendio de Notre Dame, que tuvo lugar a las 6:50 pm (hora local).

El techo del lugar quedó destruido, y la aguja también. Sin embargo, las famosas rosetas de vitrales y la mayor parte de sus reliquias religiosas se salvaron.

Luego del suceso, el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió reconstruir en cinco años la catedral de Notre Dame: "Somos un pueblo de emprendedores. Tenemos mucho que reconstruir. Y la reconstruiremos. Más bella todavía", dijo.

Hasta mediados de junio, los donantes habían aportado unos 80 millones (el 9% de lo prometido) para la reconstrucción del lugar, según el ministro francés de Cultura, Frank Riester.

