La canciller alemana Angela Merkel habla por primera vez sobre sus temblores en público

Publicado el Sábado, 29 Junio, 2019

La canciller alemana, Angela Merkel, habló por primera vez sobre su estado de salud, debido a los últimos temblores que le han dado en actos públicos.

"No tengo nada particular de qué informar. Me encuentro bien. Estoy convencida de que de la misma manera que esta reacción hizo su aparición, también volverá a desaparecer", dijo cuando un periodista le preguntó sobre su salud en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka.

"Entiendo el sentido de la pregunta, pero no tengo nada especial que informar. Me siento bien”, agregó.

La pasada semana Merkel sufrió un ataque de espasmos en Berlín, durante un acto oficial al que asistió junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Durante casi medio minuto tembló de forma notable, lo que ha disparado los rumores en los medios de prensa.

“Bebí por lo menos tres vasos de agua, algo que manifiestamente me faltaba, y ahora me siento muy bien”, fue lo único que dijo en ese entonces.

El pasado jueves la canciller volvió a sufrir temblores durante el nombramiento de la nueva ministra de Justicia, Christine Lambrecht, esta vez en una sala del palacio presidencial.

El portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, aseguró que la canciller se encontraba bien.

Las imágenes que se pueden ver de Osaka "muestran a una canciller totalmente activa y sana que cumple con su trabajo y con todos los encuentros agendados", dijo la portavoz.

