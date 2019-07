Pasa un grande: Arjen Robben dice adiós al fútbol

Publicado el Viernes, 5 Julio, 2019 - 08:47 (GMT-5)

Uno de los futbolistas más vistosos de este siglo, el holandés Arjen Robben, ha anunciado su decisión de retirarse del fútbol profesional.

De 35 años, el estelar atacante de la Oranje ha dicho que su determinación ha estado marcada por un choque entre “mente y corazón”, pero aceptó “la cruda realidad de que no todo funciona como te gustaría y ya no eres el chico de 16 años que no tenía ni idea de lo que significaba una lesión”.

En una carrera de 19 campañas limitadas frecuentemente por padecimientos físicos, Robben jugó en equipos de gran calado internacional como Chelsea, Real Madrid y Bayern Munich, al cual ha pertenecido desde hace una década.

“Lo he estado pensando mucho durante las últimas semanas. Como todos saben, me tomé un tiempo para alcanzar una decisión bien pensada sobre mi futuro”, explicó en su comunicado en las redes sociales, para seguidamente agradecer a su familia “el apoyo incondicional, la comprensión y el amor”.

Con la selección de su país, Robben disputó 96 partidos entre los que destaca la final de la Copa del Mundo 2010 versus España, ganada en tiempo extra por esta última.

