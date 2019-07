Alexis Valdés: "No me opongo a que artistas cubanos se presenten en Miami, pero no es justo que se le llame intercambio"

Publicado el Sábado, 6 Julio, 2019 - 17:56 (GMT-5)

El actor y humorista cubano Alexis Valdés realizó una directa a través de su cuenta de Facebook para aclarar su opinión acerca del intercambio cultural, ya que considera que los titulares de algunos medios pueden dar paso a confusiones.

El artista señaló que leyó un titular en el que se mencionaba que él arremetía contra el intercambio cultural, y que con un titular así "la gente puede interpretar que me he convertido en un abanderado del intercambio cultural y no lo soy, o que me opongo diametralmente a los intercambios culturales y tampoco es cierto".

Valdés aclaró, en primer lugar, que no suele estar vehementemente en contra de nada porque eso solo le da fuerzas al asunto. En segundo lugar, dejó claro que apoya el intercambio cultural porque "yo soy un resultado del intercambio cultural, yo me fui de Cuba a España, y ahí aprendí muchísimo".

El actor recalcó lo que ya había dicho en sus primeras declaraciones, que el proceso de intercambio cultural debía ser "verdadero justo, consecuente y honesto", o sea, "intercambio", algo que hay tanto de un lado como del otro.

"Si el intercambio es verdadero, cuenta con mi apoyo y yo soy un defensor de eso. Si el intercambio es en un solo sentido, ya no es intercambio. no me parece justo ni coherente ni sincero que los artistas de la Isla vengan aquí y que no vayan artistas de aquí a la Isla", sostuvo.

Valdés puntualizó que si el intercambio se realiza con igualdad de derechos, a él le parece muy beneficioso y algo de lo que se pueden nutrir mucho los artistas.

El tema del intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos está en el centro del debate desde que la alcaldía de Miami aprobara una ordenanza donde se pide que sea eliminado. En medio de la polémica, también fueron suspendidas las presentaciones de los reguetoneros cubanos Jacob Forever, Srta Dayana y El Micha para celebrar el 4 de julio en Hialeah.

