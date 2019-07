Investigan la presencia de "un desagradable humo gris" en La Habana

Publicado el Martes, 9 Julio, 2019 - 15:47 (GMT-5)

Los vecinos de Lawton, en el municipio de Diez de Octubre en La Habana, se han mostrado preocupados por la presencia de "un desagradable humo gris blanquecino" que por las noches perturbaba la barriada.

Fue Amed Calderín Gilbert quien envió la queja a la sección Acuse de Recibo, del Periódico Juventud Rebelde, y dijo que la niebla "desde agosto de 2018 está saturando de mal olor las noches en ese barrio, y también en Luyanó y La Habana Vieja".

Según relató, el humo venía desde el este o noreste, y en ocasiones dura hasta el amanecer.

"Deja una pestilente neblina a unos dos metros del pavimento y hasta diez metros de altura. El pasado 24 de abril el sofocante hedor permaneció desde la una de la madrugada hasta las nueve de la mañana", relató.

Los vecinos han avisado a los Bomberos y a la Policía, pero hasta el momento nadie da con el origen del fenómeno.

No obstante, Carlos Alberto Martínez Blanco, director de Salud en La Habana, dijo al citado medio que se constituyó una comisión de directivos del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología para llevar a cabo una investigación.

Según detalló, entrevistaron a vecinos de la comunidad y autoridades sanitarias, pero en por esos días "la niebla gris blanquecina referida por Amed no se observó ni se constató el mal olor".

A pesar de que las autoridades no pudieron constatar la queja, no son pocos los meses que llevan padeciendo el mal olor quienes vivn en esos sitios de la capital.

"¿Acaso las autoridades no tienen capacidad para estimar un área de la ciudad como posible fuente de este humo cuando ya se sabe el horario (9:00 p.m. a 2:00 a.m.) y la dirección del viento?, había dicho Amed. "¿Acaso no se pueden buscar posibles fuentes como un basurero o el crematorio de Guanabacoa? ¿Si bien desde agosto hasta diciembre pasados era perceptible este humo una o dos veces por mes, ahora se siente dos o tres veces por semana. ¿Qué debe suceder para que se atienda esta situación? ¿Debe surgir un brote de infecciones respiratorias o algo peor?".

Lo cierto es que aunque no hayan percibido los investigadores este olor o la neblina en los días que estuvieron en los barrios, no significa que no esté sucediendo y que cualquier enfermedad podría llegar a afectar a los habitantes.

