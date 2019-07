Yandel le regala 100 dólares a un hombre desde su auto

Publicado el Jueves, 11 Julio, 2019 - 08:56 (GMT-5)

El reguetonero puertorriqueño Llandel Veguilla Malavé, más conocido por su nombre artístico Yandel, le ha regalado 100 dólares a un hombre que estaba en la calle contando las monedas que tenía en su mano.

Sentado dentro de un auto, el integrante del dúo Wisin y Yandel, le preguntó al señor cuánto le hacía falta. "¿Cuánto te falta? Tú me dices", le dijo el artista. Ante la pregunta, el hombre le responde "un montón".

Ante esta contestación, el reguetonero decidió sacar un billete de 100 dólares y dárselos al hombre, que cogió el dinero agradecido por el gesto.

El cantante compartió este vídeo a través de la sección de stories de Instagram y posteriormente el momento ha dado la vuelta al mundo a través de otras páginas que se han hecho eco del gesto.

Esta actitud generosa del artista ha despertado muchas reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Mientras unos aplauden al intérprete de Si supieras y el hecho de que haya compartido el vídeo para dar ejemplo, otros han criticado que lo haya hecho público.

"Las buenas obras no se publican, pero que bueno que ayudó al señor", "El gesto es bueno, pero no hay necesidad de grabar" o "Lindísimo gesto de Yandel, no cabe duda!! ¿Pero para qué publicarlo? Lo que hace tu mano izquierda no debe saberlo tu mano derecha", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

¿Y tú? ¿Qué opinas de este gesto de Yandel?

