Seis actrices en busca de un autor (o de varios, que les permitan regresar al cine cubano)

Publicado el Jueves, 11 Julio, 2019 - 13:53 (GMT-5)

Después de agradecer el privilegio de estar en contacto con el cariño de la gente, en Gibara, de acceder a este auténtico mar de artes (teatro, cine, artes visuales, música) y de ofrecer sus testimonios sobre la confluencia de energías y libertad que significa este Festival, seis de las más importantes actrices cubanas de los últimos años declararon su relación actual con el audiovisual que se hace en la Isla.

Daisy Granados, Coralia Veloz, Laura de la Uz, Jacqueline Arenal, Tahimí Alvariño y María Isabel Díaz han estado más o menos alejadas en años recientes, por residir y trabajar en el extranjero, a causa de la escasez de producción nacional, o simplemente debido al prejuicio de la edad, y de que las consideren actrices “de antes”.

Daisy Granados insistió en la cuestión de la edad y en la poca producción, pero lo dijo sin resentimientos. Declaró que tenía mucho que expresar todavía sobre su país, sobre la realidad, acerca de “cosas que me duelen; pero no me desespero, el privilegio de la edad es que también te llega con cierta calma, y por eso vivo a mi aire, con mis hijos, tranquila y sin desesperación”. Daisy estuvo en la telenovela El rostro de los días, que saldrá al aire a partir de marzo, y comenzará a grabar otra telenovela, con reparto estelar, Tú, que dirige Lester Hamlet.

No ad for you

Coralia suele liderar peñas de poesía y música con bastante regularidad, y se ha convertido en actriz preferida para un grupo de nuevos realizadores (así, estuvo en los cortometrajes La profesora de inglés, Cositas malas). Sobre esta relación con los noveles, la actriz declaró que le encanta porque ellos son más audaces y valientes. Además, estuvo en un papel importante en las tres temporadas de la teleserie De amores y esperanzas.

Muy bonito, y enriquecedor, le resulta a Laura de la Uz trabajar en otros países, pero reconoció, sin pelos en la lengua, que todas las actrices y actores cubanos partieron a buscar trabajo afuera porque en la Isla no había producción suficiente, y además las mujeres quedaban relegadas. “Después de hacer cinco películas sucesivas (Vestido de novia, Espejuelos oscuros, La película de Ana...), hace justo cinco años que no filmo nada en Cuba, pero tengo esperanzas en que ahora, con la Ley de Cine, haya más guiones, mayor interés en mostrar la realidad cubana, y todas tengamos trabajo”. La actriz también se refirió al teatro como su eterno espacio de aprendizaje, aunque se negaba a que su carrera se transformara en una sucesión de monólogos escritos por ella misma.

Catorce años estuvo Jacqueline Arenal viviendo y trabajando en Colombia, donde hizo cine, teatro y sobre todo televisión. “Tenía demasiada ansiedad por volver a estar con mi familia, y en el lugar que es mi lugar. Hice hace poco un capítulo de la serie Rompiendo el silencio, sobre la violencia de género, y nada menos que Abilio Estévez me está escribiendo un monólogo para hacer en teatro. Estoy abierta a proposiciones…”, declaró mientras interpelaba directamente a realizadores como Eduardo del Llano y Arturo Sotto.

Tahimí Alvariño también ofreció sus servicios con gracia y modestia, aclaró que estaba definitivamente de vuelta, aunque continuarán su carrera en Colombia si fuera preciso, porque no quiere perder el vínculo, y adorarían trabajar aquí. Ha participado desde su vuelta en varias teleseries, pero su verdadero amor es el cine, y de él espera todavía muchas y mayores satisfacciones,

En un momento ante el micrófono, María Isabel dijo: "yo no me fui, yo me alejé un poquito" parafraseando una canción de Habana Abierta, quienes también manifiestan su deseo de regreso cuando se reúnan en el concierto de clausura del Festival. Después de ganarse fama imperecedera en Cuba con el protagónico de Una novia para David, la actriz se radicó en España, donde actuó en Volver, bajo las órdenes de Pedro Almodóvar, e hizo también mucha teleserie y teatro de gran calidad.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: