La Srta Dayana está haciendo un casting para encontrar novio

Aunque su último éxito lleva por nombre Sola y uno de los primeros Soltera, la Srta Dayana parece haber ya tenido suficiente de eso, y se le ha ocurrido una idea "genial" para dejar de estarlo.

La cantante ha compartido a través de sus redes sociales que tiene pensado comenzar un casting para buscar "un novio para mí" y que no pretende poner ningún requisito y simplemente "dejarse sorprender".

La cantante compartió que, con esta idea, también podrá tener muchas "cenitas y saliditas" gratis y sin compromiso alguno.

"¿Saben qué se me acaba de ocurrir? Voy a hacer un casting para novio, un casting buscando un novio para mí, sin requisitos, me voy a dejar sorprender. Me parece una buena idea.", dijo a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

"Yo lo único que te voy a ofrecer es hacerte reír y darte amor las 28 horas del día por toda la vida entera y lo demás que venga solo", "Mira que yo he intentado conocerte y te he invitado a salir! Y ahora de momento lanzas un casting", "Me encantas, si no estuviera casado fuera el primero en irte a buscar", le respondieron pícaramente algunos seguidores, mientras que varias de sus fans mujeres se sumaron a la idea.

Srta Dayana lanzó su álbum Victoria hace aproximadamente un mes, que cuenta con temas como Sola, Hola muñeca y Me gustan los dos, y que busca convertirse en la voz de las mujeres e impulsar su independencia e igualdad.

