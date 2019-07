Una cubana pide ayuda para encontrar a su mamá y al hombre que la llevó a Italia hace 20 años

Publicado el Miércoles, 17 Julio, 2019 - 18:53 (GMT-5)

La cubana Odisleidis Hernández Rodríguez ha pedido ayuda en Facebook para localizar a su mamá y al hombre que la llevó a Italia hace 20 años.

"Le pido a quien vea esta foto que por favor me la comparta y me ayuden a saber algo de este tipo y de mi mamá, que él se la llevó para Italia hace 20 años y más nunca he sabido de mi mamá y él nunca dio la cara. Yo quisiera una respuesta de lo que le pasó a mi mamá", afirmó la joven.

La madre de Rodríguez, de nombre Yamilka de La Caridad Rodríguez, se fue a Italia con Tiziano D Ambrogio en el año 1999.

Luego de seis meses en el país europeo, ni su hija ni su familia en Cuba supieron más de Yamilka.

La hija proporcionó la dirección en la cual, hasta donde sabía, estaba el domicilio del hombre (Vía Ligo Foseolo m.1, Sora (FR) Cap 03039).

"Por favor compartan esta foto y mensaje para que me ayuden a encontrar a mi mamá", pidió.

Según dijo Rodríguez, su mamá "es una mujer bonita, agradable, divertida le gustaba presumir, sus colores favoritos son el negro y rojo".

"Necesito verla y conocerla y abrazarla. Ayuda por favor", apuntó la hija.

No es la primera vez que alguien solicita ayuda en redes sociales para reencontrarse con algún familia. Hace unos pocos meses, la cubana Elena Sobotariova supo de su hermana en Rusia, a quien no veía desde que la madre de ambas muriera, luego de que nuestro medio publicara la noticia.

