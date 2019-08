Carlos Acosta podría trabajar de nuevo como actor en una película

Publicado el Sábado, 17 Agosto, 2019 - 12:54 (GMT-5)

El bailarín cubano Carlos Acosta reveló que le ha llegado una oferta para interpretar un personaje negativo en una película, y además que le gustaría escribir otro libro.

En una entrevista con la agencia Efe, el también coreógrafo defendió que lo importante para la evolución de un artista es “no ser previsible” y hacer cosas diferentes.

“Yo trato de que la gente me vea a mí, yo hago todo lo posible por no ser Carlos con otra chaqueta, a veces no lo logro, a veces es desastroso porque tomo riesgos”, añadió.

No ad for you

Acosta ya tuvo una experiencia actoral en el filme autobiográfico Yuli, dirigido por la española Iciar Bollaín, con la que mereció una candidatura al premio Goya al mejor intérprete revelación.

Este domingo, su compañía Acosta Danza se presentará en el Festival Internacional de Santander, España, donde presentará un espectáculo “muy ecléctico”, una especie de “simbiosis” entre lo europeo y lo español, con un final “muy fresco”, según dijo en rueda de prensa.

A la par de su desempeño como director, sigue intentando bailar. “Echo de menos estar en el escenario, estar ahí es lo máximo. Voy a seguir bailando hasta que pueda”, recalcó.

Su próximo desafío consistirá en tomar posesión del cargo de director del Royal Ballet de Birmingham, Inglaterra, una de las más prestigiosas del mundo, en enero de 2020.

La compañía inglesa informó en un comunicado que el cubano fue seleccionado tras una ardua búsqueda a nivel internacional por un grupo de expertos del mundo de la danza.

Acosta ha asegurado a sus seguidores que la nueva responsabilidad no lo apartará de su labor frente a su compañía, cuya sede está en la Habana. Por el contrario, el prestigioso artista explicó que su nombramiento es una puerta que se abre para Acosta Danza y para los artistas cubanos.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram

Suscríbete a las notificaciones de CiberCuba: