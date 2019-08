Guaidó promete que la oposición no formará parte de elecciones anticipadas en Venezuela

Publicado el Sábado, 24 Agosto, 2019 - 10:48 (GMT-5)

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este viernes que la oposición no formará parte de elecciones legislativas anticipadas, convocadas por Nicolás Maduro o los poderes públicos que controla.

En una entrevista concedida a The Associated Press, el también titular del Parlamento explicó que no están dispuestos a “ir a ninguna farsa”, si la oficialista Asamblea Nacional Constituyente abre los comicios, en conjunto con el actual Consejo Nacional Electoral.

Diosdado Cabello, jefe de la Constituyente y segundo de Maduro, marcó el venidero 5 de enero de 2020 como fecha tentativa para celebrar las elecciones de la Asamblea Nacional. A su vez, hizo un llamado a los partidarios del chavismo para prepararse con vistas a la consulta, que tendrá lugar antes de finales de año.

Guaidó, por su parte, sostuvo que si el oficialismo tenía intenciones de adelantar los comicios, bajo las mismas condiciones que realizaron en 2018 las elecciones presidenciales, "sería mucho peor para el régimen tratar de burlarse de nuevo del pueblo de Venezuela y el mundo de esa manera".

La coalición opositora no participó en los comicios de 2018, donde Maduro fue “elegido” como presidente de la nación bolivariana, y tildaron dicho proceso de “farsa electoral”.

De acuerdo con la agencia de noticias, el Parlamento -de mayoría opositora- concluye su periodo de cinco años a finales de 2020. Mientras que los comicios legislativos, suelen realizarse a finales de año, poco antes de concluir las últimas sesiones.

Para el analista Diego Moya Ocampos, no es sorpresa que la oposición se niegue a ser partícipe de las elecciones legislativas, sobre todo, porque no reconocen que, en estos momentos, puedan darse elecciones libre en Venezuela.

Si Maduro decide adelantar los comicios parlamentarios para cambiar la Asamblea Nacional “estaría cerrando la única institución que la comunidad internacional reconoce como democráticamente electa”, explica Ocampos.

Guaidó, legitimado por más de medio centenar de países como el auténtico representante de la nación petrolera, admitió que planea mantenerse en ese cargo, incluso después de finalizado su periodo en el Parlamento en enero próximo.

“Mi mandato es hasta lograr una elección libre. Eso es lo que dice el artículo 233 de la constitución", afirma. "Soy el presidente encargado para convocar una elección realmente libre".

Por último, subrayó que la oposición seguirá trabajando “en la presión de calle, en hablarle a la fuerza armada, en la mediación de Noruega, y los diferentes grupos internacionales”, hasta sacar a Maduro del poder.