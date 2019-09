El dueño de un negocio de Broward ofrece su ayuda a quienes necesiten prepararse para el huracán Dorian

Publicado el Domingo, 1 Septiembre, 2019 - 11:21 (GMT-5)

Un video publicado por Walter Atkins Jr., en Pompano Beach, se ha vuelto viral y esto gracias al anuncio de este joven ofreciéndose a ayudar a las personas a prepararse para el huracán Dorian.

El joven trabaja en una pequeña empresa familiar, Atkins Paving Inc, y su mensaje fue sencillo: “Escucha, si estás en el área de Pompano Beach, y necesitas ayuda para subir a tu casa, y aún no has subido tu casa, si eres un padre soltero o una madre o una persona mayor, llámanos para ayuda gratuita y asistencia en caso de huracanes”.

Luego contó al canal Local 10 que el video se hizo viral y fue compartido más de 3 mil veces.

No ad for you

“Recibí 1.000 llamadas telefónicas en aproximadamente cinco horas y también recibí unos 700 mensajes de texto” dijo Atkins.

El joven aseguró que ha cumplido su promesa, y que en los últimos días él y su equipo han ayudado a unas 15 familias necesitadas en el condado de Broward, entre las que se encuentran familias numerosas y mujeres mayores que viven solas.

Entre las labores de ayuda, la preparación de piezas de madera contrachapada y su instalación en puertas y ventanas, así como persianas metálicas.

“Es mucho trabajo. Pero, ¿qué es el trabajo cuando vale la pena?” dice.

El huracán Dorian alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpsom este domingo, y se espera que esté próximo a las costas de la Florida desde finales del lunes. Sobre el condado de Broward se encuentra activa una vigilancia de vientos con fuerza de tormenta tropical.