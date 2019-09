Postemporada a la vista: Candidatos de la Liga Americana

Publicado el Lunes, 2 Septiembre, 2019 - 23:39 (GMT-5)

En el último mes de la campaña regular 2019, echemos un vistazo a lo que resta de calendario a los equipos que aún disponen de chances de intervenir en la fase de postemporada.

DIVISIÓN ESTE

Yanquis (90-48)

Con diez juegos de ventaja, los Mulos se coronarán por décimo novena vez en el Este, y el schedule todavía les reserva la posibilidad de hacer daño al eterno rival de Boston en la serie a cuatro choques que los opondrá los próximos días 6, 7, 8 y 9. Ahora mismo, su foco de atención está puesto en los regresos de lesiones de varias piezas importantes para encarar la postemporada, especialmente Aaron Hicks, Giancarlo Stanton, Gio Urshela, Edwin Encarnación, Luis Severino, CC Sabathia y Dellin Betances.

Rays (80-58)

Inspirados después de barrer a los Indios -rivales directos en la carrera de los comodines-, los de Tampa tendrán que exprimir a tope sus próximas cuatro subseries (Orioles, Azulejos, Vigilantes y Angelinos) para entonces enfrentar una recta muy exigente frente a Dodgers, Medias Rojas y Yanquis. Podría pensarse que a su favor cuenta el hecho de que los dual meets contra Boston y Nueva York se desarrollarán en Tropicana Field, pero los Rays han logrado mejores rendimientos en la carretera (43-27) que en casa (37-31).

Medias Rojas (74-63)

A los campeones vigentes se les vienen encima siete duelos de máximo rigor (tres vs Mellizos y cuatro vs Yanquis), todos ellos en un Fenway Park donde han lucido demasiado vulnerables con idéntico balance de victorias y derrotas (34-34). Apretados como están en la clasificación, deberán sacarles máximo provecho para más tarde asistir con opciones a una larga y decisiva pulseada (del 20 al 23) ante los Rays.

DIVISIÓN CENTRO

Mellizos (84-52)

Del 16 de septiembre en adelante, su calendario no podría ser más propicio: siete choques vs los Reales, tres vs los Medias Blancas y otros tres vs los Tigres. El problema es que antes, además de subseries con Boston y Washington, tienen señalados seis desafíos con los Indios que van a aclarar el panorama con respecto al campeón divisional.

Indios (79-58)

La Tribu solo ha podido ganar 20 de 52 matches ante escuadras que juegan por encima de .500, de manera que su candidatura pasa por revertir esa situación en la docena de partidos que le restan contra Mellizos (6), Filis (3) y Nacionales (3).

DIVISIÓN OESTE

Astros (89-49)

La cosa no es que Houston va por su tercer título divisional consecutivo, sino que todo apunta a que establecerá una dilatada dinastía, contrastada su indudable calidad con la pobre oposición que pueden ofrecer sus acompañantes en el grupo. Si se aplican, pasarán de 105 éxitos en la campaña.

Atléticos (78-58)

Su calendario es, casi, el más dulce que se puede proyectar: fuera de cuatro choques de visita en Houston, lo demás serán pulseadas vs Vigilantes (6), Angelinos (5 juegos), Tigres (4), Marineros (4) y Reales (3). Dicho así, pareciera que el camino es de rosas sin espinas. Sin embargo, los californianos exhiben discreta cosecha de 30-27 frente a los equipos de su propia división.

MI PRONÓSTICO

Yanquis, Mellizos y Astros ganan sus divisiones; Indios y Atléticos obtienen los comodines.