Pablo Lyle regresa a la corte: juez rechaza la defensa propia y fija fecha de juicio

El actor mexicano Pablo Lyle, acusado de homicidio involuntario por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, acudió hoy a la Corte en Miami Dade, donde el juez le confirmó la negativa de una ley de defensa propia del estado de Florida, que podía haberlo librado de ir a juicio. En su lugar, fue anunciada la fecha de juicio para el 27 de noviembre o el 9 de diciembre, según medios locales.

Los abogados de Lyle, que cumple arresto domiciliario con grillete electrónico en Miami desde principios de abril, aún no deciden si apelarán la decisión del juez Alan Fine de no aplicar la ley, conocida como Stand Your Ground (Defiende tu espacio) o ley de defensa propia, y que permite a cualquier persona que tema por su integridad física o la de su familia el uso de una "fuerza mortal", ya que establece que ninguna persona debe verse obligada a retirarse de un lugar donde tiene derecho a estar.

No obstante, el juez considera que dicha ley no es aplicable al actor de Mirreyes contra Godínez, a pesar de que los abogados alegan que golpeó a Hernández para proteger a su familia.

"Lo vamos a revisar de manera legal (el documento) y los hechos, y decidiremos si lo vamos a apelar. De ser así, esa apelación sería llevada a la Corte superior y no hay límite de tiempo inmediato", declaró Bruce H. Lehr, abogado de Lyle, a Telemundo.

En un primer momento, el actor enfrentaba un cargo por agresión, luego de propinarle un golpe en la cabeza al cubano de 63 años, a causa de una disputa de tránsito el 31 de marzo pasado. Hernández fue trasladado al hospital, donde murió cuatro días después a causa de un fuerte traumatismo cerebral, según indica la autopsia. De ser condenado culpable de homicidio involuntario, el mexicano podría enfrentar una condena de hasta 15 años en prisión.