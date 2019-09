Arrestan a pastor de origen hispano en Miami-Dade por violar a dos niñas

Publicado el Domingo, 15 Septiembre, 2019 - 16:08 (GMT-5)

Un pastor evangélico de la iglesia “Columnas de Fuego”, ubicada en Allapattah, al noreste del condado de Miami-Dade, fue arrestado esta semana por violar a dos menores de edad.

De acuerdo con reportes de The Associated Press (AP), los abusos sexuales fueron perpetrados entre mayo y junio, en la residencia de Miami de Yunior Beltres, un predicador de origen dominicano. Sin embargo, no fueron reportados por las niñas -una de 9 años y otra de 10- hasta el pasado mes de julio.

Según el informe de arresto, las dos menores acusaron al pastor, de 54 años, de forzarlas sexualmente en disímiles ocasiones. Durante sus prácticas, el dominicano obligaba a una víctima a mirar, mientras abusaba de la otra. También dijeron que Beltres las amenazaba para que lo tocaran inapropiadamente a él.

El presunto criminal se entregó a las autoridades del sur de la Florida el jueves en compañía de un abogado. Sin embargo, se negó a contestar las preguntas lanzadas por los investigadores durante los interrogatorios. Actualmente, el pastor se encuentra recluido en una cárcel del condado y sin derecho a una fianza.

Beltres llevaba trabajando como predicador desde 1996 en el Ministerio Evangelístico de Columnas de Fuego.

Un caso similar fue registrado a comienzos de junio del presente año. En esta ocasión fue el líder de la iglesia mexicana "La Luz del Mundo", Naasón Joaquín García, quien fuera acusado de violación a menores, pornografía infantil y explotación sexual. También fueron detenidos Alondra Margarita Ocampo, de 36 años, y Susana Medina Oaxaca, de 23.

En una denuncia, que se presentó en la Corte Superior de Los Ángeles, se les acusa de haber cometidos estos delitos entre 2015 y 2018.