Ministro cubano llama "mercenarios" a quienes criticaron artículo sobre "lo que debía ser un profesor revolucionario"

Publicado el Martes, 17 Septiembre, 2019 - 08:06 (GMT-5)

El Ministro de Educación Superior de Cuba, José Ramón Saborido Loidi, calificó "un grupo de mercenarios" a quienes criticaron a la viceministra primera, Marta del Carmen Mesa Valenciano, después de su polémico artículo donde afirmó que el profesor universitario cubano debe ser un "defensor de nuestras convicciones políticas".

Durante su intervención en la Mesa Redonda de este martes, donde aseguró además que la crisis energética no provocará el cierre de las universidades si no un reajuste, Saborido se refirió –sin mencionar su nombre ni una vez– a la profesora Omara Ruiz Urquiola, despedida del Instituto Superior de Diseño de La Habana después de años de persecución política por sus ideas no afines con el régimen cubano.

"(...) En los últimos días en las redes un grupo de mercenarios, que de una manera u otro formaron parte o se sintieron parte de ese claustro y que el mismo claustro realmente rechazó atacaron de manera deliberada a raíz de una profesora, exprofesora, del Instituto Superior de Diseño Industrial, que por su propia vía y por su actividad sin lugar a dudas marcadamente enemiga trajo como consecuencia que a partir de su irresponsabilidad en la presentación final, incluso de su responsabilidad de trabajo, fuera separada del centro", señaló el funcionario sobre Ruiz Urquiola.

No ad for you

Saborido continuó: "Eso provocó que un grupito de mercenarios, un grupito de llamados cubanólogos, ninguno radicado en Cuba, algunos ingenuos, conscientes que no son tan ingenuos y algunos ingenuos inconscientes que incluso requieren que trapeemos mucho más con ellos; bueno atacaron realmente un artículo de nuestra viceministra primera, Marta del Carmen Mesa Valenciano, sobre lo que debía ser un profesor revolucionario".

El funcionario parece desconocer que ese "grupito de mercenarios" reunió más de 3.000 firmas en la plataforma change.org –pese a que está bloqueada dentro de Cuba– para pedir al Gobierno que acaben con las "medidas discriminatorias y punitivas".

El Ministro citó, incluso, el artículo 5 de la nueva Constitución de Cuba, donde se habla del papel rector del Partido Comunista, único en el país, y una frase del fallecido dictador Fidel Castro que había citado en Twitter para justificar el vínculo entre el proyecto socialista y la educación superior en la Isla.

Captura de pantalla de tuit del ministro con frase de Fidel Castro.

"El carácter incluso de la agresión trata por todos los medios de separar en este país al Partido de la Revolución, al Partido del pueblo, al Partido de las universidades", agregó Saborido.

En la misma línea del criticado artículo de la viceministra, aseguró que "nosotros tenemos el altísimo compromiso: todos nuestros profesores, nuestros cuadros, nuestros estudiantes, nuestras organizaciones de garantizar realmente que la formación ante todo profesional cubano sea ante todo revolucionaria, comprometida".

Respuesta al ministro

Tras esas palabras en el espacio televisivo, numeroso cubanos criticaron al ministro por atentar contra la libertad de cátedra y pensamiento en las universidades cubanas.

"No son mercenarios, son patriotas. No son ingenuos saben lo que se juega en Cuba cuando la arbitrariedad y el despotismo son encubiertas con la mentira y las bravuconadas de los cobardes", escribió el profesor y ensayista René Fidel González García en Facebook.

"Ojalá que los miserables que ahora les denigran, y los canijos que a fuerza de cálculo e interés, y miedo, mucho miedo, se sumarán sin dudas a la infamia, tuviesen un ápice de la ética y la dignidad y del valor auténtico que ellos atesoran", agregó este profesor que fue despedido de la Universidad de Oriente.

Por su parte, Camilo Condis confesó en Twitter: Durante años hemos escuchado al gobierno cubano llamar «mercenarios» a muchos cubanos. Ahora, cuando a uno mismo le llaman «mercenario», lo que pensamos es: «Pero yo no soy un mercenario, no recibo dinero de nadie, eso es mentira. ¿Será mentira lo que decían de otros también?»

"Estoy cansado de que me llamen mercenario por decir lo que pienso", agregó un usuario identificado como cesarss86.

"No solo defendió la carta, también llamó mercenarios a quienes protestaron en su contra. Más leña al fuego, pero nada esos son los cuadros que tenemos", apuntó otro.

Las críticas llegaron incluso desde artistas afines al régimen cubano como el trovador Silvio Rodríguez quien en un comentario en su blog Segunda Cita dijo que es "muy triste que un ministro nada menos que de Educación le diga mercenario a quien no piensa como él. Menos mal que conocí a Armando Hart".