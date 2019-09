Carlos Acosta vuelve a bailar en Cuba para celebrar los 500 años de La Habana

Publicado el Viernes, 20 Septiembre, 2019 - 16:20 (GMT-5)

El destacado bailarín y coreógrafo cubano, Carlos Acosta, interrumpirá este fin de semana su retiro de los escenarios para bailar dos piezas incluidas en la temporada "Evolución", con la que su compañía, Acosta Danza, celebra los 500 años de la fundación de La Habana.

Acosta protagonizará en el Gran Teatro de La Habana "Alicia Alonso" Mermaid (Sirena), dueto concebido por el belga Sidi Larbi Cherkaoui expresamente para él y para Marta Ortega, exbailarina de Danza Contemporánea de Cuba, que forma parte de Acosta Danza.

También, en las funciones de este viernes 20 y del domingo 22, Acosta intervendrá en Rooster (Gallo), una coreografía del británico Christopher Bruce, que aborda el tema de la seducción a partir de ocho canciones de The Rolling Stones, incluida la popular Sympathy for the Devil (Simpatía por el diablo).

No ad for you

"Evolución" incluye además "Fauno", de Cherkaoui; "Paysage, soudain, la nuit", del sueco Pontus Lidberg; y Satori, del joven bailarín Raúl Reinoso, estrenadas anteriormente con gran acogida de público.

Acosta Danza continuará sus presentaciones en el Gran Teatro los días 27, 28 y 29 de septiembre, como parte del calendario de festejos por los 500 años de La Habana.

Carlos Acosta (La Habana, 1973) ha sido uno de los bailarines cubanos de mayor fama internacional y fue el primer bailarín de raza negra en interpretar grandes papeles clásicos en las principales compañías del mundo.

En 2015 regresó a Cuba para fundar Acosta Danza, tras culminar una fructífera el Royal Ballet de Londres, donde fue primer bailarín entre 1998 y 2003. Su compañía cultiva un estilo ecléctico, con inclinación a la danza contemporánea, aunque sin abandonar las raíces clásicas.

El filme biográfico "Yuli", en el que Acosta se interpreta a sí mismo, tuvo gran acogida en el pasado Festival Internacional de Cine de La Habana, y ha sido muy bien recibido a nivel internacional. El guionista, Paul Laverty, obtuvo el premio al Mejor Guión en el Festival de San Sebastián, en España.