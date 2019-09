Nancy Pelosi quiere aprobar leyes que permitan encausar al presidente de Estados Unidos

Publicado el Sábado, 21 Septiembre, 2019 - 11:16 (GMT-5)

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró el viernes estar lista para aprobar un conjunto de leyes que permitan acusar al presidente de los Estados Unidos, en caso de haber cometido algún crimen.

“Un presidente debe ser acusado, si ha cometido un delito, cualquier presidente. No hay nada en ningún lugar que diga que el presidente no debe ser acusado”, declaró la demócrata de California durante una entrevista concedida a la corresponsal de NPR, Susan Davis, y al anfitrión de All Things Considered, Ari Shapiro.

Pelosi hizo una clara referencia a la imposibilidad del exasesor especial Robert Mueller de presentar cargos contra el actual mandatario de la Casa Blanca, Donald Trump, debido al protocolo del Departamento de Justicia que no permite acusar al presidente de un delito, sin importar el resultado de su informe.

Actualmente, la única medida que se podría aplicar a un presidente de Estados Unidos por infringir la ley, ya sea por traición, soborno u otros delitos menores, -según lo estipulado en el Artículo II, sección 4 de la Carta Magna- es la “destitución”.

“Los Padres Fundadores nunca podrían haber sospechado que un presidente sería tan abusivo de la Constitución de los Estados Unidos, que la separación de poderes sería irrelevante para él", subrayó Pelosi.

Entre otra de sus metas, Pelosi busca aclarar los límites de cuándo un mandatario puede -o no- invocar una emergencia nacional.

“El presidente no debería ser capaz de interpretar la Ley de Seguridad Nacional como algo que le da rienda suelta para hacer lo que quiera con su declaración personal de que algo es una emergencia”, expresó.

Sin embargo, la funcionaria ha asegurado que, por ahora, el Congreso continuará respetando “la ley” como está. Pelosi también se ha negado a llevar a cabo, previo a las elecciones presidenciales de 2020, un juicio político en la Cámara de Representantes. Supuestamente, por temor a que ello termine alienando a los votantes indecisos y a su vez, ponga en riesgo a los demócratas moderados.

Informes revelaron que Trump sostuvo una “conversación inadecuada” con un líder de Ucrania para investigar al exvicepresidente Joe Biden -actual candidato demócrata para 2020- y a su hijo, Hunter Biden. El mandatario, por su parte, ha enfatizado en que el intercambio fue “totalmente apropiado”.

En un reciente comunicado, Pelosi explicó que este tipo de comportamiento por parte del presidente es materia de “preocupaciones por nuestra seguridad nacional”. A la par, indicó que el mandatario, así como los miembros de su gabinete, deben velar por la “seguridad nacional y política exterior en el mejor interés del pueblo”, nunca el personal.

“Si el presidente ha hecho lo que se alega (...) está entrando en un peligroso campo minado con graves repercusiones para su administración y nuestra democracia”, concluyó.