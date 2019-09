Multan a un taxista que transportaba gratis a cubanos: "¿Dónde está la moral y la educación de esos policías?"

Publicado el Jueves, 26 Septiembre, 2019 - 07:00 (GMT-5)

Un taxista cubano denunció en las redes sociales que tras llevar a un grupo de personas a Matanzas fue multado por parte de un policía.

Este usuario detalló en su perfil de Facebook que el pasado 24 de septiembre recogió a varias personas a la salida de Varadero. "Estaban al lado de los inspectores de trasporte y los llevé gratis por supuesto", explicó.

"Al llegar a Matanzas los dejé en (…) la calle que está a 50 metros del restaurante Bahía. Al frente hay una parada en la cual estaba un agente de la motorizada de tránsito. Me detuvo y me notificó, yo le expliqué por el motivo que paré allí, pero eso a él no le importó para nada y me notificó. Entonces, ¿dónde está la moral y la educación de esos policías?", lamentó este usuario.

"Entiendo la situación por la que está pasando el pueblo y mientras yo ande sin personal los apoyo, pero con policías así se me quitan las ganas. Espero que tomen conciencia y no cometan más esas injusticias porque al final el que sufre es el pueblo", añadió.

La agudización de la crisis del transporte en Cuba debido a la falta de combustible ha llevado a la policía cubana a estar más presente en las paradas de guaguas.

El pasado 12 de septiembre, se pudo ver en varias paradas de ómnibus de La Habana a policías parando los automóviles estatales para montar en ellos a las personas que necesitan trasladarse.

También se les ha visto organizando las colas y exigiendo a los choferes que monten a más pasajeros, aun cuando estos van, en buen cubano, como sardinas en lata.