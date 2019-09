Más de 50 cubanos denuncian por estafa a un supuesto funcionario de México

Publicado el Viernes, 27 Septiembre, 2019 - 07:03 (GMT-5)

Un grupo de más de 50 cubanos ha denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México a un supuesto funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM), informa el medio Quadratín Chiapas.

Daniel López Pérez les pidió a cada uno 15.000 pesos mexicanos, unos 764 dólares, para tramitar sus documentos en Tapachula, Chiapas, donde desde hace meses se encuentran numerosos cubanos varados por la negativa de las autoridades de dar salvoconductos que les permita atravesar México para pedir asilo en Estados Unidos.

"Desde el viernes día 13 él se fue de aquí, la última llamada es por Zacatecas (...) 15.000 pesos cada uno, somos como 50 y pico de cubanos", dijo uno de los afectados al citado medio.

El cubano Dick Herrera Correa, quien presentó la denuncia ante la FGR, especificó que "Fiscalía está haciendo su trabajo, me enseñó el expediente con la foto".

Herrera contó que ya no tiene dinero para renta, ni documentos legales para seguir en México. "Ya yo estoy en el aire, me dieron no refugiado", afirmó.

"El 95% de los cubanos que están aquí en Tapachula han sido estafados por abogados, por fiscales, por todo el mundo y no te dan una respuesta", declaró el migrante cubano César Herrería.

"Nos metieron en el Siglo XXI presos un mes, dos meses, tres meses y al final seguimos presos aquí en Tapachula sin papeles sin nada, esperando cosas que no existen y obligándote a gastar el poco dinero que tenemos aquí", agregó enfadado sobre esa estación migratoria denunciada en más de una ocasión por la suciedad y la aglomeración de personas.

"Yo no quiero estar en Tapachula, yo quiero estar en los Estados Unidos. Si no me dan los papeles voy a ir con mi hijo, con mi mujer y me voy para arriba y miren a ver lo que van a hacer. No me va a importar, no nos va a importar, como estemos nos vamos a ir, como sea nos vamos. Sin importarme el riesgo ni nada porque nos tienen presos aquí y no nos dan respuesta de nada", confesó.

Los cubanos y demás migrantes de tránsito por México hacia EEUU se enfrentan a la deportación si no tienen los documentos legales.

Esta semana cinco fueron encontrados en un autobús en una carretera de Reynosa, Nuevo León, donde están tramitando su regreso a Cuba.