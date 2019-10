El activista cubano en huelga de hambre Guillermo del Sol pide "no temer a las amenazas del régimen"

Publicado el Jueves, 3 Octubre, 2019 - 08:03 (GMT-5)

El activista religioso cubano Guillermo del Sol, quien lleva más de 50 días en huelga de hambre por las prohibiciones de viaje del Gobierno a ciudadanos, pidió a la oposición de la Isla a "no temer a las amenazas del régimen".

"No temer a las amenazas del régimen, este régimen está acabado, su último zarpazo va a ser el próximo 10 de octubre, donde tratarán de vender una nueva imagen democrática al mundo cuando empiecen a cambiar los vicepresidentes y toda esa carga de incapaces que han sumido en la miseria a nuestro pueblo", dijo en un video compartido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en las redes sociales.

Del Sol se dirigió especialmente a la oposición al Gobierno de Cuba quienes le pidieron en una carta que abandonara la huelga por su delicado estado de salud.

"Hay que tener en cuenta que ya no podemos dar marcha atrás, tenemos que seguir adelante, se nos ha llamado a un desafío difícil, pero no imposible y tenemos que aceptarlo, por eso llamo a la oposición a que sigamos adelante, a que en tanto que me miran como lumbrera, se percaten de que yo no soy el líder de nada", afirmó.

Para este activista, cuya salud también preocupa al Gobierno de Estados Unidos, "todos los que queremos un cambio para Cuba, que queremos una Cuba diferente, una Cuba que no viva en la miseria, en el engaño, en el martirio que estamos viviendo, tenemos que ser columna, tenemos que ser responsable de nuestros actos, tenemos que seguir adelante y tenemos que estar consecuentes con los principios que estamos viviendo".

Este cubano pidió "mirar las situaciones que atraviesa nuestro pueblo y ayudarlos y guiarlos en todo lo posible".

Para él la próxima designación de un Gobierno en Cuba en la Asamblea Nacional va a ser un intento "infructuoso" de blanqueamiento de la dictadura.

Sentado en una sillón, muy debilitado, Guillermo del Sol pidió que "alerten al pueblo, denles aliento y guíenlos en pos de que logremos un cambio lo más pacíficamente posible y con el menor derramamiento de sangre que se pueda, porque estos tiranos, yo estoy seguro, que van a intentar provocar una guerra civil antes de entregar el poder".

Desde agosto este activista se encuentra en huelga de hambre para que no haya más regulados en Cuba. Del Sol fue expulsado de un hospital en Villa Clara por agentes de la policía y enviado a su casa.

Este fin de semana fueron detenidos en La Habana varios activistas, entre ellos la colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández, por protestar por los regulados y en apoyo a Guillermo del Sol.