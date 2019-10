José Joel y Marysol retrasan la cremación del cuerpo de su padre José José

Publicado el Lunes, 7 Octubre, 2019 - 12:11 (GMT-5)

Poco ha durado la reconciliación de los hijos del fallecido José José, ya que una nueva disputa familiar les ha vuelto a enfrentar.

Después de que la hija menor, Sarita Sosa, anunciara que su padre sería cremado y sus cenizas serían divididas entre México y Miami, los hijos mayores del cantante expresaron su disconformidad con la decisión que había tomado la viuda del cantante.

"Pues sí, desgraciadamente (aceptamos la cremación), porque a la señora (Sara Salazar) no hubo para dónde moverla y ella tiene la última palabra. Lo aceptamos a regañadientes", dijo el primogénito José Joel ante los medios este fin de semana.

Una opinión compartida por su hermana Marysol, quien dijo: "No es definitivamente lo que deseábamos nosotros, gracias a Dios llegamos a lo que llegamos. En efecto, no estamos de acuerdo, pero si se tiene que hacer así para ya darle movimiento, pues así lo haremos".

Y este mismo lunes, José Joel ha confirmado mediante un comunicado que han conseguido frenar el proceso de cremación durante 48 horas, ya que su intención es que el cuerpo del intérprete sea trasladado a México para que allí continúen los homenajes pertinentes y que sus fans puedan despedirse de él como merecen.

Esta nueva confrontación viene después de la polémica que protagonizaron los retoños del fallecido cantante en cuanto se conoció su muerte el pasado 28 de septiembre. Los mayores acusaron a la menor de ocultarles el paradero de su padre durante días.

Un problema que consiguieron solucionar finalmente en una reunión de dos horas en la que intervino el Consulado de México en Miami.

Pero estos mediáticos enfrentamientos vienen de más atrás, concretamente un año, cuando Sarita se llevó a su padre a vivir a Miami sin el consentimiento de sus hermanos.

Entonces, José Joel y Marysol la acusaron de haberle secuestrado, una postura que mantienen a día de hoy, como ha expresado el primogénito en una entrevista con Despierta América este mismo lunes.

"Nos lo secuestraron año y medio y nos damos cuenta de que no sirvió de nada porque no tienen nada preparado. Y no puede ser posible que muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado. No entendemos que quieren porque no hay comunicación. No hay manera de que tú, Sarita, mi hermana, nos digas nada", ha sentenciado en el programa de la cadena Univision dirigiéndose a su hermana menor.

En la misma conversación, el hijo mayor de José José les ha vuelto a pedir a su hermana y la viuda de su padre que reflexionen y que cambien de opinión para que el cuerpo del Príncipe de la Canción pueda ser velado en su México natal, al igual que lo fue en Miami.