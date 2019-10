Dayamí La Musa canta "Quimbara" y "Lo que no fue no será" en honor a Celia Cruz y José José

Publicado el Sábado, 12 Octubre, 2019 - 13:42 (GMT-5)

La cantante cubana Dayamí La Musa interpretó con gran sentimiento los temas Quimbara, de Celia Cruz y Lo que no fue no será, de José José, en honor a dos de los grandes cantantes que la marcaron e inspiraron, y que ya no están.

La artista fue invitada al programa Esto no tiene nombre, de Somos Miami TV, y para comenzar por todo lo alto, inundó de música la casa de Maka.

Sobre los artistas, Dayamí aseguró que siempre le gustaba imitar a Celia y que la muerte de José José a finales de septiembre la entristeció: "Yo lloré cuando se murió", reveló.

La joven también cantó un fragmento de El Triste, de José José, y La caminadora y He venido, de Los Zafiros.

Dayamí está disfrutando del éxito de sus temas Contigo y Una noche loca, junto a Rey Chávez; y Te gustó, con Baby Lores. En el plano sentimental está también muy feliz con la relación de amor y respeto que ha logrado con su novio Yandy.