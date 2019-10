Ana María Polo y Caso Cerrado se van de la televisión

Publicado el Miércoles, 16 Octubre, 2019 - 14:45 (GMT-5)

Ana María Polo, abogada de origen cubano y conductora de Caso Cerrado (Telemundo) ha anunciado que este es su último año en televisión, y que quiere llevar al cine su programa de corte judicial.

Polo ha indicado -en entrevista con AP- que ya no grabará más el programa a partir del 2020, y que se concentrará en hacer una película que ella misma protagonizará.

“Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, dijo a la citada agencia de prensa.

“Son muchos episodios y requieren muchísima energía y dedicación”, precisó. “No quiero seguir haciendo televisión abierta. Ya quiero terminar este compromiso que me queda y hacer otras cosas”.

No obstante, la abogada de 60 años, cuyo programa se transmite también en una veintena de países de América Latina, precisó que es probable que Caso Cerrado siga saliendo al aire unos meses más, porque todavía hay material inédito.

Para la película, Polo se ha asociado con la productora chilena Forastero, cuya trayectoria en el cine incluye películas como la multipremiada “La nana”, de Sebastián Silva, que estuvo nominada a un Globo de Oro.

La abogada ha anunciada que entrenará la actuación para su papel en el cine y, aunque el resto del elenco no está definido, ha dicho que le gustaría que participara del proyecto el actor mexicano Humberto Zurita, y a la actriz estadounidense, Sandra Bullock.

Está previsto que la película se filme en varios países de Latinoamérica, entre ellos Panamá; y los planes son que se estrene entre finales de 2020 y principios de 2021.

Según ha explicado Ana María Polo, la idea es que la película presente diferentes casos , pero quiere ir más allá y mostrar también su vida personal fuera de la pantalla: cómo llega a sus decisiones, y cómo es su relación con el público fuera del estudio de grabación.

“Quiero que quede buena, dramática, cómica, intensa, bonita. Y que me haga lucir como diosa”, ha dicho sobre la película. La abogada no descarta volver en un futuro a la televisión, pero no para un programa diario.

Telemundo ha producido más de 3.500 capítulos de Caso Cerrado en los últimos 18 años, y "resuelto" más de 7 mil casos.

Catalogada como una de las personalidades hispanas más influyentes de Estados Unidos, Ana María Polo ha roto récords de audiencia con su programa, y se ha ganado el reconocimiento de toda la comunidad latina.

La Dra. Polo nació en La Habana el 11 de abril de 1959, y creció entre Puerto Rico y Miami, luego de que su familia decidiera emigrar de la Isla.