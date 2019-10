Michael Jordan financia una clínica en Florida para atender a pacientes sin seguro médico

Publicado el Domingo, 20 Octubre, 2019 - 10:09 (GMT-5)

El reconocido baloncestista norteamericana Michael Jordan inauguró este jueves la primera de dos clínicas médicas que financió en su ciudad natal, Charlotte, en Florida, que prestará atención a pacientes sin seguro o con uno insuficiente, informó CNN.

“Como se puede ver, es algo muy emotivo para mí poder retribuir a una comunidad que me ha apoyado a lo largo de los años. Creo que un código postal o vecindario no debe determinar la calidad de su atención médica, o si puede o no obtener atención”, dijo el atleta con lágrimas en los ojos.

En 2017 Jordan comprometió 7 millones de dólares a Novant Health, una red de hospitales y centros ambulatorios presente en cuatro estados, para abrir dos clínicas en Charlotte dirigidas a dar servicio en comunidades con poca o ninguna atención médica.

La instalación posee 12 salas de examen, una de rayos X y un área de fisioterapia. Ofrecerá atención primaria y preventiva, así como servicios de salud conductual y de apoyo social las 24 horas.

“Esta clínica no solo brindará acceso a la atención médica a quienes más la necesitan, sino que los conectará con recursos para garantizar que su salud se extienda más allá del consultorio del médico”, reveló Carl Armato, presidente de Novant Health.

El local se ubicó intencionadamente en un vecindario con gran necesidad de cobertura médica de calidad. Sus propios residentes a través de foros y reuniones plantearon lo que más necesitaban y deseaban en la nueva edificación.