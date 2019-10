Haila disfruta y se pasea por la ciudad de Miami, Florida

Publicado el Miércoles, 23 Octubre, 2019 - 06:25 (GMT-4)

La cantante cubana Haila María Mompié continúa visitando rincones de Estados Unidos, gracias a la gira que se encuentra realizando por algunas ciudades del país.

Después de pasearse por las calles del Bronx en Nueva York, ahora la artista ha hecho una nueva parada en Miami, Florida, urbe en la que ya la habíamos visto en ocasiones anteriores.

En tal caso, la propia "Diva del pueblo" se ha dejado ver a través de sus redes sociales muy feliz y relajada por algunos lugares de "La Ciudad del Sol", como fue si visita a un popular restaurante en el que degustó un típico café cubano.

"Nada como un rico café cubano en el restaurante", dijo Haila a sus seguidores, mientras posaba con la taza de en mano.

Además de su tiempo culinario, Haila también acudió a otro espacio metrópoli desde donde aprovechó para enviar otra de sus reflexiones, esta vez, dedicada al "autocontrol".

"El autocontrol es la fuerza. La calma es maestría. Tienes que llegar a un punto en que tu estado de ánimo no cambie la función de las acciones insignificantes de otra persona. No permitas que otros controlen la dirección de tu vida. No permitas que tus emociones dominen tu inteligencia, no temas, vuela alto que el cielo es el límite", escribió la artista junto a varias fotografías.

Aunque Haila tiene prevista su presentación en Miami para el próximo mes de noviembre, la cantante siempre ha estado en el ojo de la polémica en cuanto a su presencia en Florida se refiere, pues no es muy bien recibida por gran parte de la comunidad cubana debido a sus constantes apoyos al gobierno comunista de la Isla.

Entre su historial de actos simpatizantes con el régimen cubano se encuentra su asistencia a los funerales del excomandante en jefe Fidel Castro así como su visible tristeza por la muerte del dictador.

Incluso, antes del deceso del exmandatario, en varias ocasiones Haila mostró ante la mirada pública su simpatía por el gobernante, una de ellas, cuando le cantó frente al Palacio Presidencial y le brindó sus respetos con un abrazo y beso en la mejilla.

Desde entonces, sus constantes visitas a la ciudad de Miami siempre han estado tachadas como un acto de doble moral, algo que ella siempre ha defendido haciéndose ver como una mujer "libre de viajar a donde quiera."

De ahí que el pasado 30 de septiembre se abriese una petición de recogida firmas en la plataforma de la Casa Blanca We the people, con el objetivo de que se le retirase a Haila la visa otorgada por Estados Unidos que le permite moverse libremente por el país y en especial, por Miami.