Entrevista con Maykel Osorbo: "No puedo dejar que alguien juegue con mi mentalidad”

Publicado el Viernes, 25 Octubre, 2019 - 15:00 (GMT-4)

Yania: Ante todo dime cómo te llamas ¿Maykel, Maikel o Maiquel? Porque hubo tremenda confusión con eso.

Maykel: Mi nombre se escribe “Maykel Castillo Pérez”, lo que yo cuando firmo las cartas pongo “Maikel”, pero el nombre artístico es “Maykel Osorbo”.

Y: ¿Cuánto tiempo estuviste preso?

No ad for you

M: Exactamente un año y un mes. Desde el 23 de septiembre hasta ahora. Me echaron un año y seis meses. Pero la excusa por la que me metieron preso ocurrió el 30 de mayo. Entonces como me echaron to patrás, tuvieron que obligao contarme estos 4 meses.

Y: ¿Qué pasó el 21 de septiembre de 2018?

M: Tuve mi concierto en La madriguera y mi intención siempre fue protestar por la 349.

Y: ¿Tuyo solo?

M: Mío solo. … Lo sabían otras amistades mías, Sandor, que venía por aquí… Pero era mío.

Y: ¿Qué pasó antes de empezar?

M: Cuando yo llego a La madriguera, me llaman pal comedorcito y me dicen “La gente del 349 viene paca, Maykel, mira a ver cómo tú te comportas que la Seguridad del Estado estuvo aquí y cuando suceda algo, se va a calentar esto de tal forma que posiblemente cierren La madriguera”

Y: A pesar de eso, decidiste seguir con el plan.

M: Dar el concierto. Se manifestaron ahí Osmani 00 contra el 349 y Sandor (de Estudiantes sin Semillas). Yo sabía que podían pasar cosas. Pero no sabía, no me imaginé que la Seguridad del Estado se manifestara de la forma en que se manifestó. Nunca creí que tuvieran el valor de meter a alguien preso.

Y: Tú mismo no dijiste tanto contra el Decreto-Ley 349 ¿no?

M: Yo no hablé tanto. Yo consideré que no era necesario hablar tanto porque mi sola presencia iba a ser suficiente. Yo sabía que si había un perjudicado, iba a ser yo.

Y: ¿Qué pasa después?

M: El día 23 a las 9 de la mañana se aparece en mi casa un Capitán en un lada de la Guardia operativa y me dice “acompáñame a la Estación de policía”. Más nunca salí de la Estación. De ahí pal VIVAC. “Usted tiene el régimen revocado”: habían cogido una multa que me habían puesto por un altercado con la policía hacía unos meses y la habían revocado. Cosa que después verificamos que no se podía hacer. La multa la revocó un fiscal del mismo nivel (municipal) que el que la dictó, y el único que puede revocarla eso es un fiscal superior y tiene que haber pasado una cosa relacionada muy grande con el caso.

Y: ¿Por qué crees que te apresaron solo a ti cuando otros hicieron cosas peores?

M: El problema es que la única persona que no estaba resguardada era yo. Yo era el que menos publicidad tenía. Yo no era muy fan a la internet y al no conocerme mucha gente… pagué la novatada.

Y: ¿No podría ser también que quisieron hacer de ti el “Poster Boy”, la cara, del Arte independiente y de la campaña contra la 349? Se me ocurre que quizás hayan querido “subirte el perfil” reprimiéndote, haciéndote famoso por la campaña por tu liberación luego y debido a tus antecedentes penales, desacreditarte después? Decirle al mundo “¡Miren a quién tratan de sacar de la cárcel! ¡No es un artista, es un delincuente!” ¿Qué te parece esa hipótesis?

M: Puede ser… Pero le demostré que no es así porque fui preso. Cumplí con todos sus reglamentos abusivos, no me busqué ni un día.

Y: Cuéntame de la cárcel.

M: Del VIVAC me llevaron pa Valle Grande. Ahí empiezo a hacer cosas, a coserme la boca, a plantarme y ahí es donde se manifiesta correctamente la Seguridad del Estado, a tal punto de que empiezan a atenderme ahí cada 15 días y hablaban conmigo y hablaban conmigo...

Y: Alrededor del 19 de marzo tú me mandas una carta para publicar en las redes sociales donde revelabas que te habían intentado hacer agente de la Seguridad del Estado. Fue un momento muy convulso. Adentro y afuera. Cuéntame qué pasó adentro.

M: Me dijeron “Broder, no puedes ser crítico con el sistema porque te arrollamos” - con estas mismas palabras -. Me dijeron “Fulano (no te voy a decir el nombre) ha hecho cosas inmensas, Mengano ha hecho cosas inmensas. Tú hiciste una cosita así y mírate aquí…” Como que me estaban dando a entender el por qué yo estaba ahí …

Y: Como dando a entender que eras muy poca cosa...

M: ¡Que yo no era nada…! “Te vamos a quitar el “foco” (vigilancia) del barrio, me dijeron, te vamos a poner en el medio del escenario… Te vamos a ayudar a caminar, de tal manera que vas a caminar demasiado. Iba a viajar. Iban a ayudar a mi familia… Eso me propusieron…

Y: Y a cambio ¿qué tenías que hacer?

M: Yo firmé un papel lindísimo. Firmé dos… con un cuño en el medio. Me dijeron que me iban a llevar a casas y yo no podía revelar ninguna casa a las que me llevaran. Me dieron un nombre : “Noel” (La resingá de tu madre)… Mi hermana, te estoy diciendo la verdad: Noel es la resingá de tu madre. Noel ¿de qué?...

Y:. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué aceptaste?

M: Yo necesitaba saber cómo iban a tratar a los demás. Yo necesitaba saberlo. Pa que a mí nadie me haga cuento…

Y: ¿Qué te pidieron que hicieras?

M: Cuando haya una protesta, cuando vayan a hacer una campaña, cuando hagan no sé qué de esto… informar… ¡Eso es una candela…! ¡Yo no estudié “informática”!

Y: ¿Eso nada más?

M: Con mis canciones… ¡Esto es de p…! … Ellos me iban a poner a mí como el ombligo del mundo pal arte, tanto pa tus ojos como pa toel mundo… De qué manera no sé. Ellos tienen su manera de hacer sus cosas. Entonces, me dijeron “cuando nosotros te digamos, tú vas a hacerles una campaña en contra de determinados artistas y le vas a hacer un tema, y cosas así...” Por mi hijita que se me muera. Son estos artistas que tú ves que le van pa arriba a otros artistas y uno dice “pero si yo no le he hecho nada a él, si yo no me llevo mal con él” o “este tipo no me conoce a mí”. Y supuestamente sentimos lo mismo, queremos lo mismo, queremos avanzar… Entonces analizas… Me lo dijeron y me lo hicieron ver “Este trabajo es lindo, te vamos a enseñar”. Eso era “más palante…” lo que el más palante no llegó. Ya te había mandado la carta.

Y: Al día siguiente de haber publicado la carta se anuncia de inmediato tu juicio. Ni siquiera tu abogada se había enterado. Me consta que fue pésima la actuación de la fiscalía y la puesta en escena en general no justificó tu prisión. Se mintió claramente, además.

M: Mi hermana, yo estuve a punto de salir en libertad ¿sabes? No salí en libertad porque decidí hacer lo correcto y mandar la carta. Lo que me cayó arriba fue de p… De entrada un tin más y no puedo ni avisar del juicio. Yo tuve que darle 20 usd al guardia pa que me dejara llamar… Ahí es cuando la emprenden conmigo y me echan 1 año con 6 meses, porque no me podían echar 1 año porque saldría enseguida. Luego me mandan pa Pinar del Río. Esos 4 meses que estuve en Pinar del Río me dolieron más que el año que estuve aquí en La Habana.

Y: Sé que has aprendido en la vida a recibir golpes (y a devolverlos) ¿No temes más represalias ahora?

M: Yo lo que no puedo es dejar que alguien juegue con mi mentalidad, que alguien crea que porque me está reprimiendo, yo voy a hacer al final lo que tú quieras… Te estoy diciendo la verdad para que la digas, porque si tú no dices la verdad después me voy a sentir muy mal… Conmigo no va a haber casualidad… No puede haber un carro que me arrolle borracho… Yo sé que ellos matan gente, porque las han matado. Pero responsabilizo de todo lo que me pase a Raúl Castro. Yo voy a seguir haciendo lo que yo hago porque un país, si no se critica, no mejora.

Y: Vamos a terminar con el origen de todo: cuéntame del nuevo disco que ya tienes.

M: Se llama Enemy System (Sistema Enemigo). Ya está todo grabado y a punto de salir. Las canciones hablan de las cosas que me pasaron una vez y ahora me volvieron a pasar en la cárcel… Te hablo de celdas y esas cosas. Lo que estamos viendo cómo se comercializa desde el underground.