Un hombre gana 200 mil dólares con un raspadito de camino a su última sesión de quimioterapia

Publicado el Martes, 29 Octubre, 2019 - 07:04 (GMT-4)

Un hombre ganó 200.000 dólares en la lotería de la Educación de Carolina del Norte de camino a su última sesión de quimioterapia para superar el cáncer de colon, según informó el lunes CNN.

Ronnie Foster, residente en la localidad de Pink Hill, compró un boleto de un dólar y ganó cinco dólares. Con este pequeño premio decidió comprar dos nuevos boletos, que le dejaron el premio.

"Vi todos esos ceros y me quedé congelado. No lo creí hasta que se lo entregué al empleado del mostrador para que lo escaneara. Entonces comencé a temblar. No podía creerlo", aseguró.

No ad for you

"Ya estaba feliz porque era mi última ronda de quimioterapia. Ganar esto lo convirtió en mi día de suerte", añadió.

Este trabajador retirado del Departamento de Transporte ganó 141.501 dólares, la cantidad total que se le quedó tras quitarle los impuestos al premio.

Foster reclamó su premio el pasado viernes 25 de octubre.