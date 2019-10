Arturo Vidal: “Bravo y yo no seremos amigos”

Publicado el Martes, 29 Octubre, 2019 - 09:04 (GMT-4)

Que Arturo Vidal no se muerde la lengua, ya se sabe. Ni siquiera cuando le preguntan sobre su conocido enfrentamiento con un compañero en la selección chilena, el portero Claudio Bravo. En la entrevista que recién le concedió al diario El Mercurio, The King no tuvo reparos para mostrar las cartas del asunto.

Resulta que ambos jugadores coincidieron hace poco en Alicante, donde el equipo sudamericano disputó par de amistosos ante Colombia y Guinea. A la sazón, todos los medios se hicieron eco del frío reencuentro entre Vidal y Bravo.

“Uno de los dos debía dar el paso y no era yo, por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. Él lo dio todo, yo también y el equipo lo vio así. No somos amigos, ni seremos amigos, pero la selección es lo más importante”, confesó el centrocampista.

Interrogado sobre las interioridades del contencioso, Vidal reveló que en su momento sostuvo una conversación con el ex guardameta del FB Barcelona.

“He dicho cosas y no tengo por qué decirlas a la prensa. Soy bastante hombre para decirle las cosas a la cara”, sostuvo, para agregar que “le dije mi forma de pensar y listo. No sé si lo entendió, porque desde entonces nunca más hablamos”.