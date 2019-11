Guerra avisada... ¡No esperen victorias!

Publicado el Domingo, 10 Noviembre, 2019 - 19:32 (GMT-4)

Simpre me digo que no hablaré otra vez de pelota. Es tan triste escribir sobre algo que amas y que al parecer no tiene arreglo; es tan triste ver llover sobre lo mojado.

Los problemas de la pelota cubana van mucho más allá de la designación de un mánager o un cuerpo de dirección. ¿No importa si es Urquiola, Anglada, Víctor, Borroto, Civil o Roger? Lo peor de todo es la estructura actual, carente de base, que tiene nuestra pelota.

¿De dónde se nutre el equipo Cuba que ya nos avergüenza?: de la Serie Nacional de Béisbol y de lo que ella se deriva; y si el sistema es estático, mecánico no reconoce la evolución y los cambios, ¿qué más se puede pedir? Nos aferramos a fórmulas que antaño eran productivas, tiempos en los que unos magníficos peloteros cubanos, que hubieran triunfando en cualquier liga profesional, enfrentaban a jugadores amateurs.

Después de la debacle de los Panamericanos de Perú, algo tan desastroso que ojalá pudiera ser borrado de la historia beisbolera cubana, este Premier 12 tenía varios incentivos: la clasificación olímpica y poder contar con los “japoneses” y los “repatriados”, quienes debían inyectar sabia competitiva a un desanimado equipo Cuba.

No obstante, esto no se cumplió. Los muy bien ranqueados en la potente liga nipona no hicieron absolutamente nada por la causa de las 4 letras, a pesar incluso del triunfo de Liván Moinelo en cerradísimo choque ante Australia. No quiero pensar que Despaigne, Gracial y Moinelo no valoren su camisa pero ¿qué otra explicación tiene cuando ya es recurrente esa situación de apatía?

Gracias al apoyo del amigo santiaguero Yasser Vázquez puedo compartir con ustedes ciertas estadísticas que amargan el corazón.

Los 3 Mosqueteros sin D´artagnan en la liga japonesa:

El lanzador Liván Moinelo, 3 años en esa justa, 12 victorias, 5 salvados, 5 fracasos; 2,75 promedio de limpias, 179 ponches y un whip, 1, 081.

Yurisbel Gracial, 2 temporadas: 173 hits, 37 cuadrangulares, 98 impulsadas, 310 de average ofensivo, 90 anotadas, OBP 359 y OPS 916.

El veterano Alfredo Despaigne, 6 años jugando en Japón: 618 imparables, 159 jonrones, 452 impulsadas, 264 promedio al bate, 345 anotadas, OBP 352 y OPS 856.

Esos mismos jugadores en el Premier 12:

El zurdo pinareño, a pesar de obtener la única victoria cubana, terminó con un abultado PCL de 6,75; dio 3 boletos y un desbol en 2,2 entradas de actuación, permitió 1 hit y propinó 3 ponches .

Les recuerdo que tanto Moinelo como Gracial nada hicieron por la causa en la cita continental de Perú, en la que estuvo ausente Despaigne por compromisos con la liga nipona. En cuanto a los generales en este Premier, nuestros bateadores compilaron 163 de average, 163 de slugging OBP 202, anotadas 4, hits 16 y extrabases 0. Pitcheo (1-2). PCL: 4, 01; 22 indiscutibles permitidos, de ellos 4 extrabases y 12 carreras limpias; 17 bases por bolas, 4 pelotazos, wild pitch 3, ponches 29.

¿Estas estadísticas les dicen algo? Tirarle a lo que venga, no tener puesta la cabeza en el juego, no exhibir disciplina en el home, así como desconocimiento del rival, sin el scauteo que el béisbol moderno exige, conlleva a tan magros resultados. El jardinero matancero se fue en blanco en 12 veces al bate para 000 de average con 4 strike outs ingeridos. El designado granmense 2 indiscutibles en 12 turnos para 167 de promedio y 4 ponches.

Y que no digan que el pitcheo asiático no lo ven nunca porque 3 de los hombres grandes de la alineación lo conocen; además de los ya mencionados está Cepeda, quien lleva mucho tiempo bateándole a japoneses, sudcoreanos y taipeyanos. Savón, que prácticamente no los ha visto, bateó.

Voy a referirme solamente a los últimos 11 eventos internacionales en los que CUBA ha intervenido.

¿Son aplastantes o no estos numeritos de mi estadístico Yasser? Aunque subyace la falta de ánimo, de explosividad, de un líder. Los Pacheco, Kindelán , Omar, Casanova, Lazo, Gourriel, Ulacia, Germán, Paret no jugaron en la MLB y en la Tierra del Sol Naciente pero defendieron al equipo con garras y dientes, en muchísimas ocasiones contra peloteros ya firmados para la Gran Carpa o la liga profesional nipona, peloteros que luego hicieron historia. ¿De qué estamos hablando? Otro hecho que se desprende es que el manager no importa, pues ninguno ha logrado ganar; amén de que tampoco son responsables de los reveses.

En esta ocasión del Premier pudiera imputársele a Borroto el no mover una alineación ineficaz, la no utilización de emergentes. Yoelkis Guibert, Ariel Martínez, Yunior Ibarra, William Saavedra y Pavel Quesada vieron los juegos desde el banco, y sólo el inicialista vueltabajero y el antesalista sureño entraron de emergentes. Pero, ¿todos los regulares salvo honrosas excepciones mal?

Si entrenamos mucho, malo; si jugamos juegos previos, malo; si no lo hacemos, malo; si restamos brillo a la SNB extrayéndole por un mes sus mejores elementos, peor; si vamos en fase competitiva porque vienen de jugar a diario… ¿qué adjetivo poner?

¿Hago bien o no en dejar de ver la pelota, abandonarla por telenovelas con apuestos protagonistas? ¡Señores! el Hospital Cardiovascular está repleto de fanáticos al béisbol cubano y yo no quiero ser uno de esos pacientes.