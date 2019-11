Tres asaltantes balean a un cubano en Miami

Publicado el Domingo, 10 Noviembre, 2019 - 18:36 (GMT-4)

Un cubano fue baleado por tres asaltantes en Miami este domingo a las siete de la mañana, cuando se dirigía al trabajo. El hombre de 51 años fue encañonado en la cabeza dentro de su carro y recibió un disparo en la espalda.

"Ellos me tocaron el cristal y me hicieron seña con la mano que me saliera del carro", contó la víctima a Telemundo 51. Entonces fue "cuando me hice para adelante y me dieron el primer tiro, que dio en el cristal de atrás y en la espalda".

El cubano dijo que los asaltantes eran de raza negra y llevaban capuchas que cubrían bastante sus rostros.

Un vecino que se asomó por la ventana, vio ya al cubano con la camiseta ensangrentada y salió: "Veo que el señor andaba por aquí, salí y me dice, 'me balearon, me dispararon unos hombres que andan encapuchados, yo iba a trabajar'".

Hicieron la llamada al 0911 y llegaron seis patrullas policiales y una ambulancia al lugar donde ocurrió el tiroteo, en la 76 calle del NW y la 27 avenida. Los paramédicos le dieron los primeros auxilios y lo trasladaron de inmediato al Hospital Jackson Memorial.

El hombre recibió la atención médica necesaria y fue dado de alta tres horas después, porque la bala "no había tocado tendones, ni músculo, ni nada" y prefirieron no extraerla y evitar posibles complicaciones.

Los vecinos de la zona expresaron a Telemundo su preocupación porque es el segundo asalto a mano armada que ocurre en menos de una semana.

"Se ha puesto caliente la zona, la delincuencia está muy suelta, la policía no hace nada por protegernos, son gente que no son del barrio ni de la zona", contaron.