La cubana Wanda López, eliminada de Reina de la canción

Publicado el Lunes, 11 Noviembre, 2019 - 07:51 (GMT-4)

Esta vez no pudo ser. La cantante cubana Wanda López ha dicho adiós al escenario de Reina de la canción durante la última entrega del concurso televisivo.

La joven se batió a dúo con la participante Fátima con la canción Nota de amor interpretada originalmente por Daddy Yankee, Wisin y Carlos Vives. Sin embargo, la camagüeyana no acabó pasando a formar parte de lista de favoritas sino al grupo de las eliminadas.

Luego de su actuación Wanda fue nombrada por el propio Daddy Yankee, quien esta vez se encontraba entre los miembros del jurado al lado de Olga Tañón, Natti Natasha y Joss Favela, y tuvo decirle adiós a su sueño de ser la Reina de la canción.

No ad for you

Aunque su paso por el certamen de cazatalentos llegó a su fin, la cubana se despidió del programa con la mejor de las sonrisas y asegurando de que se llevará su fuego a otros escenarios.

"Esta cubana de fuego se va a encender otros escenarios en su recorrido por el mundo", comentó Wanda.

Momentos más tarde, Wanda compartió un vídeo en directo en el que aseguró que no se siente triste ni dolida. No obstante, comentó que si tenía mala cara durante la eliminación era por las formas en las que tuvo que irse.

La cubana explicó que no estaba de acuerdo con las palabras que expresó Daddy Yankee para justificar su partida y que las personas que la conocen saben perfectamente como ella es.

"Daddy Yankee tendrá sus motivos. Yo no sé lo que ellos están buscando en estos momentos, pero eso no quiere decir que yo no sea lo que otra persona está buscando y que yo no sea lo que ustedes quieren consumir", dijo Wanda.